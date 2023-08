Urbanismo reparará un socavón en la plaza del cementerio de Cádiz pese a estimar que es un defecto de obra

La Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz afrontará la reparación de un socavón aparecido en la calzada en la plaza del cementerio pese a que desde la Corporación gaditana se considera que el hundimiento es un defecto de las obras de urbanización ejecutadas recientemente. El socavón ha obligado a cortar el tráfico en la zona, habitualmente utilizada para cambiar de sentido desde la Avenida, y por tanto desde el Ayuntamiento se afrontará la obra al tiempo, según informan fuentes municipales, que iniciará el proceso de reclamación a la empresa que ejecutó las obras. Los vecinos, por su parte, afirman que es la tercera vez que se produce este hundimiento, del que culpan al anterior gobierno municipal por no realizar la reparación correcta.

El hundimiento de la calzada se ha producido exactamente en la confluencia del Callejón del Blanco con la plaza Santo Ángel de la Guardia (la plaza del cementerio). Desde hace algo más de una semana se cortó el tráfico en la zona y se invirtió el sentido de la circulación en la calle Arcángel San Miguel, que ahora sirve para que salgan hacia la Avenida los vehículos que circulan por la calle San Juan Bautista, toda vez que no pueden seguir por el Callejón del Blanco para proseguir por Marianista Cubillo hacia la Avenida principal. De esta forma, mientras esté cortado el tráfico queda anulado el cambio de sentido de los vehículos.

Fuentes municipales consultadas por este periódico han señalado que el hundimiento se ha producido por una filtración de las tuberías de Aguas de Cádiz que se encuentran bajo la calzada, pero que el motivo ha sido, según los técnicos municipales, la mala compactación del firme y la presión que se produce sobre las conducciones de agua.

Esta zona ha sido sometida en los últimos años a un proceso de urbanización y renovación del firme y de distintas canalizaciones a raíz de la promoción de viviendas entregadas en la zona de los Chinchorros, que además han permitido alargar la longitud de la estrecha calle San Bartolomé que ahora conecta la Avenida con San Juan Bautista.

Desde el Ayuntamiento se entiende que la reclamación a la empresa que ejecutó las obras del firme puede retrasar una actuación ya de por sí compleja. Por esa razón, y sin renunciar a reclamar por unos trabajos que entienden han sido mal ejecutados, Urbanismo va a afrontar en las próximas fechas el arreglo de la vía.

Las fuentes municipales consultadas no dan plazos de ejecución porque se sabe que no será una obra fácil, pero sí confirman que la delegación municipal ya ha comenzado con las gestiones para “ejecutar de manera subsidiaria la obra”.

Enfado vecinal

Mientras tanto, desde la Asociación de Vecinos San José Playas se asegura que es la tercera vez que se produce este hundimiento en la zona y se culpa del socavón al anterior gobierno municipal, por no afrontar la reparación de manera correcta: “Lo único que han hecho es rellenar con asfalto”.

Aunque desde la asociación vecinal se reconoce que el fallo matriz es “achacable a la empresa que realizó la acometida de tuberías”, se culpa de la situación actual, sobre todo, al anterior gobierno municipal: “El responsable no es otro que el concejal de urbanismo anterior, que no lo ha supervisado o no ha enviado a los técnicos correspondientes para que no vuelva a ocurrir; porque una vez puede pasar, pero si es tres veces está claro que alguien no está haciendo bien su trabajo”.