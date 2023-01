La Universidad de Cádiz, entre las seleccionadas para la iniciativa 'Universidades Europeas'

La Universidad de Cádiz ha sido una de las selecciones por una iniciativa de la Unión Europea que aspira a tejer una red que mejore la competitividad internacional de las universidades. Hasta la fecha han sido seleccionadas 44 Universidades Europeas integradas por aproximadamente 340 instituciones de educación superior de 31 países, entre las que se incluyen las iniciativas promovidas por Almería, Cádiz, Granada y Sevilla, según se recoge en un informe elaborado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

UNIgreen, SEA-EU, Arqus y Ulysseus son las cuatro alianzas de universidades en las que participan universidades andaluzas y que han sido seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de la iniciativa 'Universidades Europeas', que forma parte del programa Erasmus+ 2021-2027 y que cuenta con un presupuesto de más de 1.100 millones de euros.

Actualmente se encuentra abierta una nueva convocatoria con la que la UE pretende alcanzar la cifra de 60 Universidades Europeas para mediados de 2024. Cada una de estas alianzas recibirá una financiación de hasta 14,4 millones de euros para el desarrollo de sus actividades conjuntas en un periodo de cuatro años.

Así, la UCA forma parte de la alianza SEA-EU, Universidad Europea de los Mares, junto con otras ocho universidades europeas centradas en la economía azul: Christian-Albrechts University of Kiel (Alemania), Nord University (Noruega), University of Algarve (Portugal), University of Gdańsk (Polonia), University of Malta (Malta), University of Naples Parthenope (Italia), University of Split (Croacia) y University of Western Brittany (Francia). Esta alianza ya fue seleccionada en la primera convocatoria de programa, en 2019, y ha renovado el respaldo institucional de la Comisión Europea en 2022 tras incrementar su número de miembros y su alcance hasta los más de 120.000 alumnos.

La iniciativa 'Universidades Europeas' nace en la Cumbre de Gotemburgo de 2017 en la que los líderes de la Unión Europea acordaron reforzar las asociaciones estratégicas entre instituciones de enseñanza superior, propiciando la creación de redes de universidades que permitiesen a los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio en varios países de la UE, con el objetivo último de contribuir a la competitividad internacional de las universidades europeas.

Las Universidades Europeas son alianzas de centros de enseñanza superior de toda Europa que cooperan en materia de educación, investigación e innovación en beneficio de su estudiantado, su profesorado y personal investigador y el conjunto de la sociedad. Estas redes de universidades no solo cooperan entre sí, sino que colaboran con organizaciones no gubernamentales, empresas, autoridades locales y regionales con el fin de aumentar la calidad y ampliar el alcance de la educación superior en Europa.

Esta iniciativa ha sido desarrollada conjuntamente por las instituciones de educación superior, las organizaciones de estudiantes, los estados miembros de la UE y la Comisión Europea, y entre sus objetivos se pueden destacar la promoción de los valores europeos; la mejora de la calidad, el rendimiento y el atractivo internacional de las universidades; la búsqueda de un impacto estructural y sostenible en la sociedad; el enfoque a largo plazo de las alianzas; y el impacto en el Espacio Económico Europeo, el Espacio Europeo de Investigación y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEA, ERA, EHEA en sus siglas en inglés).

Las Universidades Europeas están siendo seleccionadas siguiendo un riguroso proceso de concurrencia competitiva, llevado a cabo por evaluadores independientes que evalúan el potencial transformado de cada alianza y el potencial impacto cualitativo de las mismas en sus ecosistemas.

Las alianzas seleccionadas deberán impartir programas formativos flexibles y personalizados, con un currículum europeo, utilizando sistemas pedagógicos innovadores y un enfoque multidisciplinar. La movilidad será un elemento integral, no opcional, de los programas, tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal investigador.

Las alianzas con participación andaluza

Además de Cádiz, la Universidad de Almería coordina la alianza UNIgreen, de la que también forman parte otras siete instituciones especializadas en los ámbitos de la agricultura, el medioambiente, la biotecnología verde y las ciencias de la vida: Agricultural University Plovdiv (Bulgaria), Higher Institute of Biotechnologies of Paris (Francia), Higher Education Institution of the Province of Liège (Bélgica), University of Modena and Reggio Emilia (Italia), Agricultural University of Iceland (Islandia), Polytechnic Institute of Coimbra (Portugal) y Warsaw University of Life Sciences (Polonia). Entre estas ocho instituciones suman más de 75.000 alumnos. La alianza UNIgreen ha sido seleccionada por la Comisión en la convocatoria 2022, resuelta el pasado verano.

A su vez, la Universidad de Granada forma parte de la alianza Arqus, orientada a la generación de respuestas innovadoras a tres grandes prioridades temáticas interconectadas para el siglo XXI: cambio climático y desarrollo sostenible; inteligencia artificial y transformación digital; identidad europea y patrimonio. Las otras siete universidades que forman parte de la alianza Arqus son: Graz University (Austria), Leipzig University (Alemania), University Lyon 1 Claude Bernard (Francia), University of Minho (Portugal), University of Padova (Italia), University of Vilnius (Lituania) y University of Wroclaw (Polonia). Esta alianza también renueva en 2022 el respaldo obtenido en la primera convocatoria de 2019 y agrupa a más de 310.000 estudiantes. La Comisión Europea ha destacado que sus objetivos y las acciones son muy pertinentes e identifican los principales problemas de la educación universitaria europea y los importantes retos de la sociedad.

Por último, la Universidad de Sevilla coordina Ulysseus, alianza en la que participa junto con otras cinco universidades europeas orientadas al desarrollo de ecosistemas de innovación: Université Cote D’Azur (Francia), University of Genoa (Italia), Technical University of Košice (Eslovaquia), Management Centre Innsbruck (MCI) (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia). Esta alianza, que engloba a más de 160.000 estudiantes, fue seleccionada en la convocatoria 2020 y se define como una universidad internacional, abierta al mundo, centrada en las personas y emprendedora.

Todas estas alianzas han recibido una excelente valoración en la evaluación realizada por la Unión Europea por su conexión con el tejido productivo y social en el que radican sus miembros. En el caso de las universidades andaluzas, se constata el apoyo de las administraciones locales, provinciales y de la Junta de Andalucía, las empresas y asociaciones empresariales, así como el tejido asociativo, uno de los elementos clave

La última convocatoria de la iniciativa Universidades Europeas está dotada con un presupuesto de 384 millones de euros y se encuentra abierta hasta el 31 de enero.