La Universidad de Cádiz licita la obra de la residencia y del espacio UCAbierta en el edificio de la antigua ESI

La Universidad de Cádiz ha publicado hoy en su Perfil del Contratante (alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público) la licitación de la obra de la residencia universitaria y centro cultural UCAbierta en el edificio de la antigua Escuela Superior de Ingeniería (ESI) en Cádiz. Tras el trámite de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas, previo informe del gabinete jurídico, y de prescripciones técnicas para la licitación de la concesión de la obra, la UCA da un importante paso adelante para hacer realidad un proyecto clave en la estrategia de fortalecimiento del Campus de Cádiz y dar respuestas a las necesidades de alojamiento del alumnado en una ciudad con especiales dificultades para el acceso a la vivienda.

El procedimiento de licitación recoge “los criterios mínimos de carácter técnico que han de regir las actuaciones en el marco del contrato de concesión de obras a adjudicar, y que comprende tres fases fundamentales: la redacción del proyecto de las obras, la construcción de la residencia y la posterior explotación del servicio de residencia universitaria, de acuerdo con el Estudio de Viabilidad y Anteproyecto aprobados al efecto por la Universidad de Cádiz”. De este modo, se concreta un plazo de tres y cinco meses para la entrega de los proyectos básico y de ejecución, respectivamente. Tras un mes de supervisión de la documentación, la empresa concesionaria dispondrá de 24 meses para la realización de la obra, que tiene estimado un coste de inversión de casi 5,9 millones de euros más IVA. A su término, se establece “una concesión máxima de explotación de 30 años a contar desde la formalización” del contrato. El proyecto contempla la remodelación integral de un edificio propiedad de la UCA asentado sobre una parcela de 3.150 m2 y con una superficie total construida superior a los 8.800 m2, distribuidas en sótano, planta baja (que se destinará a servicios comunes) y tres plantas más de alzado.

Con esta licitación, la Universidad de Cádiz culmina un riguroso proceso administrativo que se iniciaba el pasado mes de julio de 2022 con la publicación en BOJA del anuncio del trámite de información pública del estudio de viabilidad para la construcción y explotación de una residencia de estudiantes en el edificio de la antigua Escuela Superior de Ingeniería en Cádiz mediante iniciativa privada, así como el anteproyecto de obras, disponiéndose del preceptivo trámite de información pública para la formulación de alegaciones, presentación de sugerencias o reclamaciones respecto al estudio de viabilidad y al anteproyecto por plazo de dos meses.

Según el pliego de prescripciones, la nueva residencia universitaria contará con un número mínimo de 116 habitaciones, cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida. Todas dispondrán de conexión WIFI, detección de humos y extinción, agua fría y caliente y climatización (frío y calor), así como cuarto de baño completo. Además, el anteproyecto contempla un total de 46 plazas de aparcamiento donde la Universidad de Cádiz disfrutará de un mínimo de diez para la actividad del espacio UCAbierta. Una vez concluidas las obras, recepcionado el edificio y garantizados todos los servicios de la residencia (dirección, se secretaría, conserjería, limpieza, cocina y mantenimiento) comenzará el período de explotación de la concesión por un periodo de 30 años, siendo los usuarios preferentes de la misma el alumnado Erasmus y nacional matriculado en la UCA, los miembros de la comunidad universitaria y las personas autorizadas por la Universidad, el Personal Docente e Investigador visitante y el alumnado becario.

La nueva residencia universitaria y centro cultural abierto de la UCA en el Campus de Cadiz es una actuación incluida dentro del plan propio de mejora de sus infraestructuras. Se trata, en palabras del rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, “de una acción especialmente relevante en la configuración y diseño del Campus de Cádiz en la que llevamos meses trabajando. Se integra en una política estratégica de refuerzo y mejora de nuestras infraestructuras universitarias en los cuatro campus a través de dos líneas de actuación prioritarias: la rehabilitación, remodelación y mejora de edificios universitarios (como es el caso del nuevo Rectorado en el Centro Cultural Reina Sofía (ya finalizada), la Casa del Estudiante (cuya primera fase ya está acabada y la segunda con previsión de licitación en las próximas semanas), el Edificio Multiusos o las obras en las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Medicina y Ciencias del Trabajo y, por otro lado, la construcción de nuevas infraestructuras (segundo aulario de Jerez o el centro I+D+i UCA-SEA en el Campus Bahía de Algeciras)”. Al mismo tiempo, demuestra “la determinación y buen ritmo de los proyectos de infraestructuras UCA cuyas decisiones e inversiones no dependen de otros actores institucionales implicados”.

El proyecto de residencia universitaria y UCAbierta constituye un caso singular de colaboración público-privada en relación a un edificio sin uso desde 2014 y con el que se alcanzan dos objetivos en uno: la dotación de una residencia universitaria para un campus en crecimiento en una ciudad con una enorme dificultad para el alojamiento del alumnado y, por otro, con la creación y puesta en uso de un centro cultural abierto.

Además, antes del inicio de este largo proceso que culmina hoy con la licitación de la obra, el proyecto contó con el respaldo y la aprobación tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo Social de la UCA. A la finalización de todo el proceso, el edificio tendrá un uso compartido: residencia universitaria (empresa privada) y UCAabierta. La empresa se responsabiliza de la ejecución y financiación al 100% del proyecto de toda la obra. Terminada las actuaciones, disfrutará del uso y gestión como residencia universitaria de la parte correspondiente por el tiempo estimado, mientras la UCA dispondrá de un espacio adecuado a su plan de actividades para la puesta en marcha de su centro cultural abierto. El anteproyecto contempla también una serie de espacios de uso compartido en planta baja: patio y parking interior al aire libre, salón de actos, vestíbulo, recepción y cafetería.

Centro Cultural Abierto

El Centro Cultural UCAbierta contará con tres plantas que integrarán distintos espacios para usos culturales: exposiciones, conciertos, cine, teatro, talleres formativos, presentaciones, debates, cursos, local de ensayo, etc. Esta nueva infraestructura complementará y reforzará las potencialidades del edificio Constitución 1812, epicentro de la acción cultural UCA. Sus espacios podrán ser utilizados por la ciudadanía para el desarrollo de actividades de carácter cultural. En la planta baja se ubicarán el vestíbulo y el salón de actos (ambos de uso compartido con la residencia universitaria). En las plantas primera, segunda y tercera se distribuirán distintos espacios culturales: sala de exposiciones y espacios para presentaciones, talleres formativos, cursos, encuentros, locales de ensayos, etc.

En un principio, la Universidad de Cádiz podría trasladar a estos nuevos espacios la actividad de sus distintas escuelas de formación (Música Moderna y Jazz, Escuela de Formación Teatral, Escuela de Cine, Escuela de Danza, Escuela de Fotografía, Escuela de Flamenco y Club de las Letras), además de la Coral de la UCA y los diversos grupos de teatro.