La Universidad de Cádiz aborda la inteligencia artificial en la Lingüística y las Humanidades

La Universidad de Cádiz (UCA) inaugura mañana martes 14 de mayo, a partir de las 9:00 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras, las I Jornadas sobre Inteligencia Artificial en la Lingüística y las Humanidades. El rector de la UCA, Casimiro Mantell, y el director del Instituto de Investigación en Lingüística Aplicada, Miguel Casas, darán la bienvenida en el aula Magna.

El programa, que se desarrollará en dos mañanas, incluirá cuatro conferencias sobre ‘Chatbot Botseriu: un bot por y para los alumnos de lingüística’, ‘Mundos Generados: la revolución de la inteligencia artificial en la creación de imágenes digitales’; Explorando Nuevos Horizontes: La literatura digital en la era de la Inteligencia Artificial; ‘Atribución de autoría de textos generados por IA: proyecto ROBOT-TALK’ y un taller sobre ‘¿Cuál de estos textos ha sido escrito por una IA?’.

Las jornadas, coordinadas por el profesor Mario Crespo del Laboratorio de Lingüística computacional y digital, bajo el título 'Descifrando el futuro: punto de encuentro entre la computación y el pensamiento humanístico', cuentan con el apoyo del departamento de Filología y del Instituto de Lingüística Aplicada de la UCA.

El programa de conferencias es el siguiente:

Martes, 14 de mayo:

9:30-10:15: “Chatbot Botseriu: un bot por y para los alumnos de lingüística”, por Mario Crespo, de la Universidad de Cádiz.

Mario Crespo Miguel es profesor titular de la Universidad de Cádiz licenciado en Filología Hispánica (1999) yen Lingüística (2002).

Tras obtener en 2004 la beca de Formación de Doctores de la Junta de Andalucía, es seleccionado para el Master en Tecnologías y Ciencias del Lenguaje de la Universitat des Saarlandes. En 2008 defiende su tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad de Cádiz obteniendo sobresaliente cum laude por unanimidad.

Se caracteriza por el trabajo científico en equipos interdisciplinares. Ha publicado más de 50 estudios entre revistas, capítulos de libro, congresos y reseñas, en ámbitos de reconocido prestigio nacional e internacional.

10:30-11:15: “Mundos Generados: la revolución de la inteligencia artificial en la creación de imágenes digitales”, por Rubén Baena, de la Universidad de Cádiz.

Rubén Baena Pérez es profesor en la Universidad de Cádiz y miembro del Grupo de Investigación SPI&-FM.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Máster en Diseño de Videojuegos y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, completó su doctorado en Ingeniería Informática en la Universidad de Cádiz.

Especializado en modelado 3D, desarrollo de interfaces, gamificación e inteligencia artificial, desarrolla chatbots para mejorar la adquisición de competencias digitales, combinando IA con tecnologías como la realidad aumentada y virtual.

11:30-12:15: “Explorando Nuevos Horizontes: La literatura digital en la era de la Inteligencia Artificial”, por Yolanda de Gregorio, de la Universidad de Cádiz.

Yolanda De Gregorio Robledo es doctora en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz con mención internacional y premio extraordinario de doctorado.

En la actualidad es profesora ayudante doctora en el área de inglés de la misma universidad y es miembro del grupo de investigación de la Junta de Andalucía HUM-530: "LECRIRED. Aspectos de Teoría Literaria: lecturas y escrituras en red".

Sus líneas de investigación se centran en la narrativa digital, con especial enfoque en el rol de la mujer en este ámbito y en el estudio teórico y crítico de literatura digital.

El miércoles 15 de mayo las jornadas se centrarán en la atribución de autoría en textos generados por inteligencia artificial, con una conferencia y taller de 10:30 a 12:30 a cargo de Ana María Fernández-Pampillón Cesteros y Marianela Fernández Trinidad, de la Universidad Complutense de Madrid.

Ana Fernández-Pampillón Cesteros es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, dondecursó sus estudios en Ciencias Físicas (especialidad de Cálculo automático) y doctorado en LingüísticaComputacional. Actualmente imparte clase en la especialidad de Lingüística computacional del Grado enLingüística y Lenguas Aplicadas y del Máster en Lingüística y Tecnologías.

Su investigación ha estado centrada en la representación y organización del conocimiento léxico, así como su aplicación a la organización de contenidos educativos digitales.

Actualmente codirige el proyecto ROBOT-TALK, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación parael Reconocimiento del Origen RoBótico de Textos. Es miembro del grupo de investigación UCM “Ingeniería deLenguajes, Software y Aplicaciones (ILSA)” (grupo nº 962022). https://www.ucm.es/afpc/

Marianela Fernández Trinidad es profesora contratada doctor en el Departamento de Lingüística de laUniversidad Complutense de Madrid. En su carrera incursionó en distintas perspectivas complementariasde la lingüística general y aplicada, especializando su actividad docente e investigadora en fonética y fonología y en lingüística forense. Ha participado en diversos proyectos competitivos de investigación nacionales y extranjeros, varios de ellos vinculados al ámbito de la lingüística forense o judicial.

En el marco de los proyectos CIVIL (Cualidad Individual de la Voz en la Identificación del Locutor) (2021-2014, IP: Juana Gil, Ministerio de Ciencia e Innovación) y EMULANDO: Estudios Multilingües del Acento No Nativo Disimulado (2015-2018, IP: Juana Gil, Ministerio de Economía y Competitividad) participó en el diseño del primer protocolo de recogida de habla con fines judiciales y en la realización de los dos primeros corpus orales de habla disimulada existentes en español.

En la actualidad, y continuando con la línea forense, codirige el proyecto ROBOT-TALK: Recognizing the Origin of roBOtic Texts. Task Automatization and Linguistic Knowledge (2023-2025, Ministerio de Cienciae Innovación). Ha intervenido en numerosos peritajes y asesorías lingüísticas mediante contratos art. 83 y 60 con entidades públicas y privadas.