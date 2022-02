La UNED volvió a los exámenes presenciales

Con motivo de pandemia, la UNED activó en el curso pasado la herramienta AvEx que permitía realizar los exámenes sin asistencia a los centros repartidos por toda la geografía nacional (61). Para este curso, el equipo rectoral, ante la positiva evolución prevista, optó por volver a la normalidad y realizar los exámenes de manera presencial. En el Centro UNED Cádiz, durante la primera semana de convocatorias, se han realizado 1.324 pruebas y en la segunda, 2.856; un total de 4.180 en los que la ausencia de incidencias, según informan desde el propio centro, ha sido la tónica general, al igual que en el resto de centros.

Desde la UNED en Cádiz se destaca la "excelente colaboración de los estudiantes y su implicación para mantener todas las medidas sanitarias (gel a la entrada, mascarillas, distancias, evitación de proxemias)". Asimismo, los estudiantes que por algún motivo justificado no han podido hacer uso de mascarillas por prescripción facultativa han recibido atención personal en aulas especiales. Igualmente, los que no han podido presentarse por estar afectados por la covid, dispondrán de una convocatoria especial en el mes de marzo, a fin de que no pierdan su opción de examen.

Tanto el tribunal como la dirección del centro agradecen "la buena disposición mostrada por el alumnado, que en todo momento ha estado asesorado y atendido por el personal del Centro y profesorado-tutor de apoyo". El centro ha habilitado en esta ocasión todas las aulas y salones de la UNED en Plaza de San Antonio para facilitar así la distancia mínima exigida con aforos del 50% de los usos normales.

Por otra parte, hace ya unos días que comenzó la docencia del segundo cuatrimestre, y la asistencia semipresencial y telemática se está incrementando según los datos estadísticos registrados. Más de 3.000 estudiantes de toda la provincia gaditana han optado por el modelo UNED de educación universitaria. "Y se ha constatado que la opción de volver a los exámenes presenciales ha sido la correcta y adecuada a la actual situación sanitaria", concluyen desde el centro gaditano.