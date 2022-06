2,2 millones de euros dotarán de una UCI pediátrica digna al Puerta del Mar de Cádiz

Sólo quedan algunos trámites burocráticos relacionados con la licitación de la obra, pero, por fin, después de 33 años de larga espera, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz contará con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica acorde con los requerimientos y necesidades tanto de sus pacientes como de sus familiares así como de sus profesionales.

Han sido muchos años, si no que se lo digan a Sebastián Quintero, a día de hoy gerente del Puerta del Mar, cuando hasta poco antes entrar a ocupar este cargo vivió durante muchos años, demasiados, las malas condiciones y la precariedad de una UCI pediátrica muy criticada y que requería una pensada y una inversión.

Serán más de dos millones de euros los que le va a dedicar la Junta de Andalucía, concretamente 2.247.412,33 euros, IVA incluido, según aparece en su portal de transparencia.

Ya no son palabras sino que ya la Junta aguarda a recibir las ofertas de aquellas empresas constructoras que se quieran hacer cargo de este ambicioso proyecto que convertirá un lugar incómodo para todos en un espacio confortable y, sobre todo, según destacan fuentes del sector, con luz natural.

Evidentemente esta luz natural no se la sacará nadie de la manga sino que, para conseguir la iluminación de este espacio hospitalario, será necesario un cambio de ubicación de la UCI pediátrica que, hasta ahora, ocupaba un espacio interior en la segunda planta del Puerta el Mar.

Los boxes estarán separados para dotar al enfermo y a su familia de una mayor intimidad

En el proyecto se contempla que este área, que se verá, además, ampliada, se ubique en la zona que hasta ahora venía ocupando la Unidad de Lesiones Medulares, también en la segunda planta. Cabe recordar que esta citada unidad se ha trasladado al hospital de San Carlos de manera definitiva. Allí, en La Isla, la Junta contempla también otro ambicioso proyecto que transformará también de manera definitiva esa Unidad de Lesiones Medulares en algo así como en un mini hospital de parapléjicos como el que existe en Toledo, según las fuentes consultadas por este periódico.

Lo de la luz natural no sólo es cuestión de imagen o visibilidad sino que esta conquista se sabe que redundará en mejorar, en la medida de lo posible, el estado de ánimo de los pequeños enfermos, que hasta ahora no sabían realmente cuándo era de noche o de día, algo que, después de largas estancias, termina por horadar el ánimo no sólo de los pacientes sino también de sus familiares.

Otra mejora que se incluirá dentro de esta obra que la Junta pagará con dinero procedente de Europa, tanto e los fondos Feder como de los Next Generation, será que se ganarán dos boxes en la unidad.

Hasta ahora había siete y la unidad pasará a contar con nueve. Y no sólo eso sino que dejarán de ser compartidos. Cabe recordar que la sala donde hasta ahora mismo se ubica la UCI pediátrica es un espacio con luz artificial con siete camas distribuidas a modo de abanico para así mejorar el control por parte de los sanitarios, que ni quieren ni pueden descuidar a su pequeña clientela.

A su vez, esta misma fuente comenta que el proyecto contempla que los nueve puestos se distribuyan ahora en forma de “L” y que contarán con una separación de los boxes por un cristal que permitirá vigilar a los pacientes pero respetando, a su vez, tanto su intimidad como la de su acompañante, que ya sí podrá estar de manera casi permanente junto a su pequeño o pequeña.

Ahora mismo hay veces que es imposible que estén ahí porque dificultaban el trabajo de los profesionales sanitarios.

No hay que olvidar que sin esa separación se daban ocasiones en la que convivían sin apenas separación niños que se encontraban ya casi recuperados de su dolencia con otros que, por desgracia, se encontraban en peor estado de salud.

Otro gran avance que figura en el proyecto que aparece ya en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía es que se va a poder utilizar un trozo de la terraza del hospital para que los niños que están bien puedan salir fuera.

Los sanitarios que se ocupan de este área consideran la confortabilidad como un factor fundamental que contempla este proyecto, cuya obra, según la intención de la Junta podría empezar en septiembre, con un periodo de trabajos de doce meses, lo que significará que, si la burocracia así lo permite y la administración sanitaria no se duerme, la nueva UCI pediátrica del Puerta del Mar podría estar en funcionamiento a finales de 2023.