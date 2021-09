La UCA mantendrá en febrero de 2022 la semana blanca por Carnaval

La Universidad de Cádiz (UCA) no cambiará su calendario académico para este próximo curso, de forma que mantendrá en el mes de febrero la semana blanca no lectiva que tradicionalmente coincide, en los campus de Cádiz y de Puerto Real, con la semana de Carnaval. Así lo ha anunciado esta mañana el rector de la UCA, Francisco Piniella, en una decisión tomada por los decanos de las facultades y los directores de departamentos, que trataron el asunto en una reciente reunión. Así, el cambio oficial de fechas anunciado por el Ayuntamiento de Cádiz no modificará el curso en la UCA.

Para la UCA resulta materialmente imposible cambiar de fecha esta semana blanca, ya que el calendario universitario determina que en el mes de junio se realizan los exámenes correspondientes al segundo cuatrimestre del curso. No es posible, de esa forma, que los alumnos universitarios tengan semana blanca ese mes, pues coincide de lleno con el periodo de pruebas académicas.

En febrero, sin embargo, la UCA suele situar esta semana blanca una vez terminados los exámenes del primer cuatrimestre y antes de que la actividad académica regrese a las aulas de las facultades con el segundo cuatrimestre. Y así se quedará en 2022, sin que este calendario se vea afectado por los cambios municipales.

Si, como parece, el Carnaval se celebrará de forma no oficial en su fecha de febrero (el próximo año entre final de mes y los primeros días de marzo), los estudiantes universitarios podrán disponer libremente de los días de esa semana, la equivalente, por ejemplo, a la semana blanca en Sevilla por la Feria de Abril. Pero en junio, cuando según los planes se celebre el Carnaval, los estudiantes saben ya que tendrán exámenes que pueden coincidir con cualquiera de los actos del Carnaval oficial, incluidas las dos finales previstas para el próximo concurso.