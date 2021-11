UCA y Diputación premian los mejores trabajos universitarios sobre turismo en la provincia

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación y la Universidad de Cádiz (UCA) han entregado los Premios ‘Aura’ a la excelencia investigadora en materia de turismo de la provincia de Cádiz a los mejores trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales de alumnado de la UCA vinculados con la investigación de excelencia en materia de turismo sostenible, con prioridad para el turismo azul y el turismo verde.

La presidenta de la Diputación, Irene García, el vicepresidente primero de la Diputación y del Patronato Provincial de Turismo, José María Román, y el rector de la UCA, Francisco Piniella, han sido los encargados de entregar estos galardones en la ceremonia celebrada en el Salón Regio del Palacio Provincial.

El objetivo final de estos premios pasa por robustecer la imagen de Cádiz como destino turístico. Irene García ha subrayado que la provincia ya cuenta con prestigio sobrado en los mercados nacional e internacional, donde se le considera un destino de calidad y seguro. Los “históricos” datos de ocupación y visitantes del pasado verano lo corroboran. No obstante, ha dicho, “ahora se trata de dar un paso más, de fortalecernos como destino y de ser capaces de abordar el turismo como una industria, en un entorno cada vez más competitivo y dentro de un sector al que se le plantean, de forma global, nuevos y exigentes desafíos”. Con todo ello, el sector debe ser capaz de generar unos mayores flujos económicos y unos más altos niveles de empleo.

Los galardones han sido los siguientes:

-Accésit Trabajo Fin de Grado para María del Carmen Menacho Boza, por el trabajo titulado ‘Las viviendas turísticas en Cádiz y provincia. Trayectoria y análisis en el alojamiento turístico’.

-Primer Premio Trabajo Fin de Grado para José Luis Baños Ramírez, por el trabajo titulado ‘El futuro del enoturismo en el Marco de Jerez: El paisaje vitivinícola como forma de desarrollo local sostenible’.

-Accésit Trabajo Fin de Máster para Alba López Herrera, por el trabajo titulado ‘Efectos del cambio climático en la provincia de Cádiz. Caso de estudio: Anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA)’.

-Primer Premio Trabajo Fin de Máster para María Zara Lobón, por el trabajo titulado ‘Análisis del uso de la playa de Zahora’.

-Primer Premio Tesis Doctoral para Mariia Iamkovaia, por el trabajo titulado ‘Analysis of spanish coastal tourism on national, regional and local levels (Análisis del turismo costero español a nivel nacional, regional y local)’.