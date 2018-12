“Traslatio Sedis demuestra que si queremos podemos hacer las cosas bien”

El cierre esta tarde de la puerta de la Catedral significará también el final de una exposición que ha hecho historia en la diócesis por su gran calado, espectacular montaje y valiosas piezas. Traslatio Sedis ha situado a la Catedral y a la Iglesia gaditana en el epicentro cultural y del patrimonio artístico, siendo generalizada la sensación de éxito. El Cabildo ha sido el principal artífice de este logro; y su deán, Ricardo Jiménez Merlo, valora así la exposición del 750 aniversario del traslado episcopal a Cádiz.

–¿Qué ha supuesto una muestra de este calado?

–Traslatio Sedis ha sido una exposición de gran importancia, tanto por su calidad artística como porque ha ayudado al gaditano a tomar conciencia y a valorar su Iglesia y descubrir un patrimonio histórico, religioso, devocional y cultural que, en algunos casos podía llegar a estar olvidado.

–¿Y qué ha significado para la Diócesis?

–Para la iglesia diocesana ha significado además una apuesta importante por la cultura y por la evangelización a través de la cultura. Hemos tenido muchos visitantes que han venido expresamente a ver la exposición, no sólo visitantes “ de paso” que venían a la ciudad y ya de paso veían la exposición. Traslatio Sedis ha despertado interés no solo en Cádiz sino también a nivel nacional e internacional, lo que nos hace ver que en Cádiz, si queremos, podemos hacer bien las cosas. Muchas veces tenemos la “espinita clavada” de que somos una ciudad de playa y chiringuito y la realidad es que tenemos un patrimonio cultural importantísimo que hemos de valorar y de poner en valor y dar a conocer a los demás.

–¿Puede pensar la Diócesis en repetir este formato de exposiciones de gran calado? ¿Hay alguna otra muestra prevista para el futuro?

–Indiscutiblemente, Traslatio Sedis ha demostrado que la iglesia gaditana tiene capacidad suficiente para llevar a cabo una exposición de gran calado. Esta ha sido una exposición que ha salido con el esfuerzo de la Iglesia gaditana, especialmente del Cabildo Catedral, y esto hay que valorarlo y reconocerlo. Por tanto, por nuestra parte estamos preparados para este tipo de eventos y lo hemos demostrado por lo que no estamos cerrados a realizar otras exposiciones. De hecho, tenemos en el horizonte el proyecto conjunto Imago Solis auspiciado por todas las diócesis andaluzas y que, en un momento determinado, acogerá la de Cádiz. Nosotros ya sabemos lo que significa un proyecto así y por tanto sabemos de su dificultad pero también de su interés.

No obstante, en relación a estas muestras hay que tener siempre presente que la Catedral no se puede convertir en un museo. La Catedral es ante todo un templo, y su misión es la celebración litúrgica y el culto. Durante estos meses, Traslatio Sedis aunque no ha afectado a las celebraciones de la Eucaristía, sí que ha alterado un poco la vida habitual del templo. No estamos cerrados en absoluto a nuevas exposiciones y muestras, pero tienen que hacerse de manera concienzuda, respetando los tiempos y el carácter sacro y litúrgico de todo templo.

–¿Con qué aspecto se queda el Cabildo de todo lo relacionado con la exposición?

–El cabildo destacaría tres puntos de lo que ha supuesto este evento: en primer lugar, hemos demostrado una capacidad organizativa y de empuje para llevar a cabo eventos de gran importancia. En segundo lugar, se ha puesto en valor el patrimonio de la Iglesia gaditana, porque esta es una exposición eminentemente diocesana. Y por último, es muy importante el aspecto evangelizador que ha tenido esta exposición; Traslatio Sedis ha contado con las audioguías que tenían una importante labor de catequesis y que muchas personas nos han agradecido.

–¿En cuanto tiempo recuperará la Catedral su estampa habitual? ¿Cuánto tardará el desmontaje de la exposición?

–El desmontaje comenzará los próximos días aunque vienen unas fechas un poco complicadas. Es cierto que no va a afectar al culto ordinario de la Navidad. Nosotros esperamos que antes de que finalice enero la Catedral luzca de nuevo su imagen habitual.

–¿Cuál es su valoración personal, como máximo representante del Cabildo Catedral?

–Traslatio Sedis ha supuesto un evento de primera fila y de algún modo quita la espina de aquel gran evento cultural que no pudo llevarse a cabo en 2012. Esta vez, el trabajo de muchas personas, empezando por el comisario de la exposición, David Gutiérrez, el Cabildo, de las entidades colaboradoras Cajasol y Fundación la Caixa, Artisplendore, Vocces, Fundacion Edades del Hombre… y todos los trabajadores de la Catedral ha dado lugar a una exposición magnífica, que ha sido uno de los actos clave del Año Jubilar diocesano y que pasará a la historia de nuestra ciudad y de nuestra diócesis.

A esto debo sumar que gracias a Traslatio Sedis, muchos gaditanos se han reencontrado con su Catedral, a la que conocían pero quizás no en profundidad. Los gaditanos se pueden sentir orgullosos de su templo madre y con esta exposición, creo que este aspecto lo hemos subrayado.