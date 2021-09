Torpes o lentos, no, disléxicos

Reunir a Junta, Diputación, Ayuntamiento y UCA en torno a un evento no es fácil. Lucía Alcántara, presidenta de la Asociación de Dislexia de Cádiz, lo consiguió. Una de dos o a Lucía le deben muchos favores o lo que tiene entre manos preocupa a muchos.

Es la dislexia. Es un trastorno del aprendizaje que puede dejar a una persona en la cuneta. De hecho, el 40% de los disléxicos acaban engullidos por el fracaso escolar. En esa lucha está Lucía Alcántara, ahora ya como presidenta no sólo de la Asociación a nivel provincial sino ya a nivel nacional.

Este martes reunió en la Sala de los Libros del edificio Andrés Segovia de la UCA a Isabel Paredes, delegada territorial de Salud y Familia, Miguel Ángel Andreu, delegado territorial de Educación y Deportes, por parte de la Junta;a Eva Tubío, concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, a David de la Encina, diputado provincial de Bienestar Social, y a la delegada del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión de la UCA, Mayka García.

Todos acudieron a la llamada de Lucía Alcántara para presentar el Congreso Andaluz de Dislexia, que acogerá el Aula Magna de la facultad de Filosofía y Letras el próximo sábado, 25 de septiembre. El objetivo, analizar la atención al alumnado en las distintas etapas educativas, de ahí su título Desde la identificación temprana hasta la Universidad.

Para ello resulta primordial la detección temprana. “Una persona con dificultades en lectura y escritura requiere un esfuerzo muchísimo mayor que el resto de sus iguales porque actualmente, por desgracia, la mayoría de los aprendizajes revierten sobre lo mismo: lectura y escritura”.

Lucia Alcántara incide en que desde la asociación están intentando “cambiar esas formas de trabajar gracias al aprendizaje basado en proyectos”. Pero se lamenta Alcántara que aún no se logra esa identificación temprana en Educación Infantil y ”tenemos aún chicos y chicas que son identificados en secundaria. Hasta entones se sienten torpes o lentos”.

La presidenta de la asociación y organizadora de este congreso regional afirma que el covid les ha hecho mucho daño “porque todos nuestros chicos necesitan de profesionales” a los que no han podido tener acceso por culpa de la pandemia y el confinamiento y “a nosotros eso nos ha pesado mucho”.

De todas formas, Lucía Alcántara admite que también se ha encontrado con casos de familias en los que dicen que sus hijos “han aguantado” porque esos chicos y chicas han podido contar con apoyo en casa, “pero hay otros chicos que no lo tienen porque sus padres no pueden porque no tienen esa formación o simplemente porque no tienen tiempo.

Sobre esto y sobre mucho más se hablará en el congreso que tendrá lugar el 25 de septiembre. El programa, que tendrá formato presencial y online, se inaugurará con la conferencia del catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, Fernando Cuetos, quién tratará de la Detección Temprana de la Dislexia. El congreso se estructurará en ponencias, mesas redondas y talleres con la participación de especialistas nacionales en este campo que analizarán la atención al alumnado en educación Infantil y Primaria, en Secundaria y Bachillerato, en la selectividad o en la propia Universidad.