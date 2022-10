Teresa Rodríguez: "Es díficil decirle a la gente que hay portavoces y candidatos mejores que los que hoy estamos y que están por descubrir"

Adelante Andalucía quiere proclamar el 4 de diciembre a sus candidatos para las municipales de 2023 en aquellos municipios en los que vaya a estar presente. Sin embargo, la líder de esta formación, Teresa Rodríguez, ha asegurado este jueves en rueda que puede haber algunas excepciones donde se puede adelantar el anuncio y una de ellas puede ser Cádiz.

Teresa Rodríguez ha presentado la Asamblea Nacional de esta formación que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en la Casa de Iberoamérica en Cádiz, donde se va a debatir la estrategia municipalista de esta fuerza política que apenas tiene un año y medio de recorrido.

Rodríguez ha aseverado que en este encuentro "determinaremos cuál va a ser nuestra estrategia municipal, cuáles van a ser las prioridades de implantación y en qué municipios vamos a insistir. He de decir que en algunos municipios de Andalucía hemos tenido muy buenos resultados en las elecciones autonómicas y, por lo tanto, van a ser prioritarios para nosotros a la hora de tratar de construir candidaturas solventes".

Uno de los temas que se va a poner encima de la mesa va a ser la gestión en el Ayuntamiento de Cádiz, la que ha definido como "nuestra experiencia más valiosa". De este modo, "queremos acercarnos a los logros y también a las dificultades afrontadas por el equipo de Gobierno de esta ciudad durante casi ocho años".

Con respecto a si Teresa Rodríguez es partidaria de que se presente de nuevo José María González 'Kichi' como candidato a la Alcaldía ha hecho una reflexión críptica y es que "es bueno que se demuestre que lo importante son los proyectos y no las personas. Eso en general. De hecho, hicimos esa reflexión hace tiempo e hicimos la limitación de mandatos. Dicho esto, resulta muy difícil ejecutarlo en la práctica y lo digo yo que me he presentado más de dos veces a las elecciones. Nosotros dijimos dos legislaturas y, excepcionalmente, tres. La organización pensó que el hecho de estar dos años fuera de la actividad política por nuestra expulsión del grupo parlamentario era la excepción que justificaba que yo pudiera presentarme".

Sin embargo, opina que "hay difcultades para que el proyecto vaya más allá de las personas. Vivimos en una sociedad del espectáculo que eso también interviene en la política y eso hace que los que son buenos ejecutantes y comunicadores se pongan sobre un pedestal de portavocía del que es muy difícil bajarnos políticamente y, a veces, también personalmente, no es nuestro caso. Es difícil decirle a la gente que hay portavoces, candidatos y candidatas mejores que los que hoy estamos pero que están por descubrir y conocer. Para nosotros es un reto ese relevo porque nuestra forma política nació, aunque en conflicto con Podemos, tiene que combattir contra su propio patrimonio de capital simbólico acumulado, por mí como portavoz, que tenemos que hacer ese esfuerzo por transitar hacia identidades y portavocías más colectivas y por ello estamos trabajando tanto en Andalucía como en la ciudad de Cádiz".

Teresa Rodríguez no descarta a Kichi "pero es que yo no puedo hacerlo porque hay una asamblea que tiene esa atribución. Esto parece como un tira y afloja pero realmente es un debate complejo para nosotros. Cómo consolidar un proyecto sin la dependencia de las caras visibles. Esto es díficil en todos los proyectos políticos y nosotros no somos ajenos".

Lo que saldrá de la asamblea del día 29 será un documento de estrategia para las municipales y a partir de ahía empezaría el proceso de primarias.