Teresa Rodríguez: "El Gobierno de España debe dar ya un paso al frente valiente respecto al Sáhara Occidental"

La primera columna de la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui ha partido esta mañana de la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz rumbo a Madrid, donde tiene previsto culminar el próximo 18 de junio. En sus diferentes etapas se irán sumando otras columnas de caminantes procedentes de otras ciudades andaluzas.

En su organización participan más de cien entidades de todo el estado, 32 de Andalucía y 12 de la provincia, explicó Manu Manu Ballasote, responsable de Cooperación y Acción Política de Al Huriya, la Federación de Asociaciones pro saharauis de Cádiz. Entre ellas están todas las Asociaciones pro saharauis de la provincia, la Apdha, Ecologistas en Acción, la organización Aspa, de Jerez y la Red de Acogida a Inmigrantes, entre otros colectivos, también del Campo de Gibraltar.

En el acto de arranque de la marcha estuvieron la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez; alcaldes gaditanos como Fernando Macías, de Medina Sidonia, o Javier Ruiz, de Rota; el eurodiputado Manu Pineda; el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y el portavoz del Frente Polisario Mohamed Zruc, además de representantes de todas las organizaciones que forman parte de este acto reivindicativo. Entre ellos, Diego Cañamero, el histórico dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), hoy Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

"Esto es una nueva muestra de la solidaridad del pueblo andaluz con el Sáhara Occidental, con la República Árabe Saharaui Democrática, con su lucha contra la ocupación ilegal de su país, que ya va para 50 años", dijo la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez.

"Desde nuestra fuerza política hacemos un llamamiento al Gobierno español, que se ha demostrado en algunos casos sensible con la causa saharaui, para que muevan ficha", añadió Rodríguez. "Porque la ONU nos sigue considerando potencia administradora del Sáhara. Lo que hubo allí fue un abandono, en ningún caso un proceso de descolonización -argumentó- Y eso supone que el estado español tiene responsabilidades históricas en la situación actual del Sáhara Occidental, en la violación sistemática de Derechos Humanos de los y las saharauis que viven en territorios ocupados y también de quienes sobreviven en una de las zonas más duras del mundo como es el desierto del Sáhara".

"Creemos que es necesario un paso al frente valiente, que el Gobierno de España no acepte chantajes por parte del régimen totalitario marroquí para poner los puntos sobre las íes en la defensa de los derechos humanos y en el cumplimiento de la responsabilidades históricas con el pueblo saharaui que tiene el estado español", concluyó la parlamentaria andaluza.

"Marruecos está chantajeando a España y Europa y la comunidad internacional no pueden permitirlo" Diego Cañamero Sindicato Andaluz de Trabajadores

"Estoy en esta marcha para apoyar al Frente Polisario y para apoyar la independencia y la soberanía del Sáhara", dijo Cañamero a los periodistas. "Marruecos está chantajeando en estos momentos al Gobierno español, como lo viene haciendo desde hace 40 años, y chantajea a Europa, que no puede permitir ese chantaje y ese abuso", afirmó.

"El primero de esos chantajes fue el de aquella Marcha Verde, del 6 de noviembre año de 1975, y está haciendo chantaje ahora, lanzando a su gente a las playas, al mar, para intentar conseguir sus objetivos, que no son legítimos, y que deben ser contrarrestados por los organismos internacionales", reclamó

"No se puede permitir que una dictadura, que un gobierno mafioso y dictatorial someta a las democracias europeas y a la democracia del Gobierno español. Lo que pedimos con esta marcha es el referéndum para el Sáhara. Pedimos la independencia del Sáhara, su soberanía", insistió el histórico militante jornalero.

"Hace ya 45 años que los saharauis no pueden tocar sus playas ni escuchar a sus pájaros cantar"

"Porque hace ya 45 años que los saharauis no pueden tocar sus playas, sus olas; que no pueden escuchar a sus pájaros cantar, no ven cómo anidan; no ven ningún tipo de cosecha. Viven a 50 grados de calor en verano, no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, no tienen alcantarillado", denunció Cañamero.

"El pueblo saharaui lleva sufriendo mucho tiempo. Pero no van a acabar con la sonrisa de sus niños, ni con sus deseos de paz, de libertad, de justicia y sobre todo no van a acabar con los Derechos Humanos. Por eso esta es la marcha de la dignidad, la marcha de la soberanía y de la independencia del pueblo saharaui", concluyó el líder sindical.