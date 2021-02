Teresa Rodríguez da por hecho que Ganar Cádiz no celebrará el 28-F con Adelante Andalucía

Teresa Rodríguez, parlamentaria autonómica del Grupo mixto, después de ser expulsada del de Unidas Podemos e Izquierda Unida, compareció ayer ante los periodistas para presentar los actos de celebración del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, acompañada de Hayat Abdulah, representante de la coodinadora estatal de Izquierda Andalucista; y de Fátima Salguero, portavoz de CGT-Jerez.

La Plataforma Andalucía no se rinde conmemorará el Día de Andalucía con un mitin virtual que se difundirá por el canal de Youtube de Adelante Andalucía y de su página de Facebook, que presentará el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y en la que están integrados la mayor parte de los ediles del equipo de gobierno local.

Teresa Rodríguez da por hecho que los tres concejales de Ganar Cádiz e Izquierda Unida no participarán en esa celebración. "Creo que ellos ya están trabajando en la construcción de Unidas Podemos del Sur para tener representación en su organización estatal, en Madrid y Bruselas y eso es absolutamente legítimo, pero Adelante Andalucía no nació para eso, sino para construir ese sujeto andaluz", ha respondido a pregunta de este periódico. Aún no se sabe a ciencia cierta cuáles serán las repercusiones en el equipo de Gobierno local de Cádiz la expulsión de Teresa Rodríguez del Grupo parlamentario de Adelante Andalucía por parte de Unidas Podemos e Izquierda Unida.

¿Hay un apoyo expreso a la Plataforma Andalucía no se rinde por parte del Equipo de gobierno local del Cádiz?, preguntó este periódico. "Todos sus miembros forman parte de esta iniciativa y en concreto, el alcalde, José María González, presentará el mitin del próximo domingo. Participa la mayoría de Adelante Cádiz, que venían en su momento de Podemos, que en su momento llegamos a un acuerdo con Pablo Iglesias, que se rompió luego, para formar Adelante Andalucía", respondió Teresa Rodríguez.

¿Apoyará algún miembro de Ganar Cádiz esa plataforma? "De momento no. Yo creo que ellos están construyendo Unidas Podemos del Sur, me parece legítimo y clarifica mucho el panorama que así lo hagan y creo que eso va a propiciar un mejor entendimiento. Es absolutamente legítimo que uno construya una izquierda referencial en una organización estatal y que no quiera perturbar esa organización estatal y que quiera tener representación propia en las instituciones en Madrid y en Bruselas. Pero Adelante Andalucía no nació para eso, sino para construir ese sujeto andaluz. Nosotros podremos seguir construyéndolo, ellos podrán seguir construyendo su referente de la izquierda estatal en Andalucía y podremos entendernos seguro mucho mejor que como estábamos antes".

¿Formará parte Adelante Cádiz de esa plataforma? "Eso tendrá que decirlo Adelante Cádiz, porque me parece un poco feo que yo hable por ellos", contestó Rodríguez.

"Vox ha convocado un acto contra la autonomía y el foco se pone en las feministas"

"Hemos organizado en toda Andalucía actividades formativas, reivindicativas y un mitin online que se retransmitirá el próximo domingo desde Cádiz", anunció la parlamentaria andaluza. "Es curioso que ahora se esté poniendo el foco en el 8 de marzo y en los actos que se van celebrar y que nadie presta atención a que Vox está organizando para este domingo en Sevilla un acto público en contra del 28 de Febrero, contra la autonomía. Es curioso que el foco esté sobre las feministas y no sobre quienes quieren acabar con el estado de las autonomías, que hemos conquistado con mucho esfuerzo, con muertos en las calles, con manifestaciones masivas por parte de este pueblo el 4 de diciembre y el 28 de febrero".

"En este mitin responsable y virtual desde Cádiz participarán miembros de las fuerzas políticas que forman parte de esta Iniciativa Andalucía no se rinde: Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, Defender Andalucía y Anticapitalistas Andalucía, y también están invitadas personas, luchas, gente, colectivos que están llevando a cabo distintas batallas sociosindicales en nuestra tierra", añadió.

"La bandera de Andalucía se enarbola siempre para reivindicar derechos, no es una bandera de los privilegiados", sentenció la diputada autonómica. "Es una bandera del Pueblo andaluz, en unos momentos en los que hasta Juanma Moreno quier decirse a sí mismo andalucista. Pues no. La bandera andaluza siempre ha sido una bandera de las reivindicacionies de izquierda, de las de la clase trabajadora, de las reivindicaciones del pueblo", añadió. Los actos se prolongarán hasta el próximo fin de semana "para reflexionar sobre qué andalucismos necesitamos en el siglo XXI".

"Los 20.000 millones de los Next Generation deben ir a las familias, no a las grandes empresas"

"Una de nuestras principales preocupaciones, no son las banderas que colgamos en los locales que nos dejan en el Parlamento, sino en qué se van a gastar, cómo se van a administrar y quienes van a ser ,los beneficiarios de los fondos europeos Next Generation que llegarán a Andalucía. Ya se dice que seis consejerías van a administrar 20.000 millones de euros de fondos europeos para el rescate y la reactivación de nuestra economía después de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas, que en Andalucía van a ser durísimas", avanzó Rodríguez.

"Queremos hacer hincapié en que estos fondos no pueden ir a engordar las cuentas de beneficios, los dividendos de los consejos de administración de las grandes empresas que operan en nuestra tierra, es necesario que vayan directamente a los autónomos y a las familias", insistió la parlamentaria andaluza.

"Necesitamos reactivar la demanda, no favorecer otra vez, como en la anterior crisis, un nuevo proceso de incremento de la desigualdad entre las clases sociales de nuestra tierra. Ya conocemos cuáles son los resultados de los rescates a las entidades financieras, de los rescates a las grandes empresas y del abandono a la ciudadanía: un incremento de la acumulación de capital por parte de unos pocos y un enorme abismo de desigualdad", añadió.

"Fiscalizaremos la administración de esos fondos para que esto no ocurra y para reclamar que todos esos lobbies del poder financiero que ya andan paseando los pasillos de las seis consejerías de los 20.000 millones de euros no se apoderen de esos fondos públicos y que sea la ciudadanía y los autónomos quienes puedan respirar después de esta enorme crisis sanitaria y socioeconómica", aseguró Rodríguez.

"No queremos que otra vez se vuelvan a hacer grandes planes con grandes nombres, como Bahía Competitiva o como Linares Futuro, planes que en los que se hacen grandes promesas. Hay empresas expertas, especializadas en trincar fondos públicos para después quitarse de enmedio y no dejar absolutamente nada, dejar un erial. Las inversiones que se hagan en política industrial tienen que ser bajo control público, bajo control social", explicño la diputada autonómica

"Si en Airbús tenemos un 4% de capital público, se debe incrementar para garantizar el empleo y la producción y evitar el cierre de la planta de Puerto Real", puso como ejemplo. "Fondos públicos para política industrial, si, pero bajo control público, para asegurarse que se dinero va a garantizar los empleos y la producción y no a engordar otra vez los bolsillos de los mismos. Los fondos que van a las familias redundan fundamentalmente en los autónomos, porque reactivando el consumo de las familias mejoramos el negocio de quienes generan empleo y riqueza a través de la venta directa a la ciudadanía", concluyó.