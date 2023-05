Teófila Martínez afirma que los puertos deben ser también puerta de progreso para las mujeres

La presidenta del puerto de Cádiz y presidenta de RETE, Asociación para la colaboración entre puertos y ciudades, Teófila Martínez, ha destacado que aunque la cuota femenina en el sector marítimo mundial ha crecido un 45 por ciento en los últimos 8 años, “queda mucho recorrido aún, porque la presencia de la mujer aún es mínima, solo son 2 de cada 100 personas que desarrollan su actividad profesional en este ámbito”.

Teófila Martínez ha sido ponente en La Conferencia Internacional que se ha desarrollado en Livorno (Italia) bajo el título “El Puerto de las Mujeres. Mujeres en el sector marítimo y portuario, ¿por qué no?», en un coloquio junto a Zeno D'Agostino, presidente de la Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico; Lamia Kerdjoudj, secetaria general de FEPORT (Federation of European Private Port Companies); Nicolette Van der Jagt, directora general de CLECAT (European Association for forwarding, logistics and customs service) y Berardina Tommasi, Oficial de Políticas para Estibadores de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF). Teófila Martínez es también presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

La presidenta de RETE ha destacado la escasa representación femenina en el sistema portuario español, donde solamente hay dos presidentas de 28. “La integración de la mujer en el sector marítimo portuario es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Una de las claves es corregir la escasa información por parte de la administración pública, y de las autoridades portuarias, para que las mujeres conozcan al sector logístico y portuario y lo valoren como una oportunidad de trabajo”, ha asegurado.

“Desde nuestra asociación creemos que los puertos son puerta de progreso, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, y el sector debe ser una opción conocida porque es una gran oportunidad laboral”, ha añadido.

Desde su amplia experiencia en un mundo de hombres, especialmente en política, donde fue pionera junto a otras mujeres de su generación, “hay que realizar un esfuerzo coordinado para desplazar la tradición masculina en los puertos y ayudar a que las mujeres consigan una mayor representación en el sector, en consonancia con los actuales objetivos de igualdad”, ha afirmado.

La Asociación para la colaboración entre puertos y ciudades, RETE, es una de las entidades que ha organizado la esta Conferencia Internacional, promovida y realizada por el Ayuntamiento de Livorno, el Instituto de Investigación sobre Innovación y

Servicios para el Desarrollo (CNR IRISS) y la Universidad de Pisa, con el patrocinio de la Región de Toscana y la Autoridad del Sistema Portuario del Mar Tirreno Norte.

Durante dos jornadas, el encuentro ha promovido el conocimiento del trabajo realizado por las mujeres en el ámbito portuario y marítimo entre un amplio público, con el fin de aumentar la presencia de las mujeres en los puertos y en el sector marítimo. El objetivo es representar el trabajo portuario y marítimo como una oportunidad para las mujeres y las generaciones futuras.

La conferencia nace de la voluntad de contribuir a reducir la brecha de género en el sector marítimo-portuario para hacerlo cada vez más favorable a las mujeres, compartiendo experiencias y buenas prácticas de varios puertos europeos y alimentando un debate constructivo entre las partes interesadas del sector, la investigación y los representantes institucionales.

Cabe recordar que RETE es una organización internacional sin ánimo de lucro interesada en promover la colaboración entre puertos y ciudades, en analizar e interpretar las dinámicas y fenómenos que se manifiestan en sus relaciones, en explorar sus horizontes y en dibujar visiones y estrategias que contribuyan a construir su futuro.