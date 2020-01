Teófila Martínez: “No sólo se trata de ser el puerto más grande sino el más eficaz”

2019 ha sido un año “intenso” en el que a la ex alcaldesa de Cádiz, hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, ha tenido que derrochar esfuerzos en desbloquear cuestiones vitales para el puerto.

Habla en una entrevista con este Diario de un año “intenso” pero, a su vez, “apasionante” porque “teníamos dudas sobre si lo que estábamos haciendo iba a tener resultados”. La realidad es que el puerto vivió un 2019 con gigantescos altibajos y plagado de incertidumbres, no sólo para Teófila Martínez y su equipo sino para toda la comunidad portuaria en general que ha llegado a ver al puerto al borde del abismo al que no caía gracias a los tráficos y las concesiones de La Cabezuela y gracias al movimiento de cruceros que ubica al puerto gaditanos en el grupo de los tres más importantes de España, tras una invencible Barcelona y disputándose el segundo puesto ante Málaga a laque se le avecina un 2020 brillante gracias a la naviera MSC que ha convertido al malagueño en puerto base parcial (no todo el pasaje embarcará allí) de su MSC Splendida. A pesar de ello, cabe recordar que las previsiones de la APBC apuntan a un total de 320 escalas de cruceros para el 2020, mientras que Málaga tan sólo espera 290 así que la disputa sigue en pie.

Sobre este tipo de disputas, Teófila Martínez tuvo también algo que decir. Sobre la moda de hablar de frente común entre los puertos andaluces que llega pocos años después de que la Ley de Puertos impusiera un régimen en el que la lucha y la competencia desleal era el día a día entre puertos como el de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva.

“Creo que cada puerto tiene su vida propia pero juntos, en determinadas ocasiones, sumamos más”. A esto, Martínez reconoce que “hay dos estrategias”. En esta competencia, en ocasiones desleal existe esa lucha fratricida por quitarse los tráficos los unos a los otros. “El que esté en eso pues está y listo. Es una opción individual. Estamos convencidos de que sumando podremos aumentar la capacidad de importación y exportación aumentando así el transbordo de contenedores, el negocio y la capacidad de generar más puestos de trabajo”, dijo la actual mandataria del puerto de Cádiz.

Pero “no sólo se trata de ser el puerto más grande sino el más eficaz”. Para llegar a esto, la ex alcaldesa llegó a principios de 2019 al puerto implantando su “fórmula Teófila” basada en esfuerzo y persistencia. “Mi equipo sabe que de esto tenemos que salir solos. Nadie nos va a ayudar. Eso a fuerza de estar muy pendientes de todo persiguiendo cada objetivo hasta el final”.

Este primer año ha resultado para Teófila “muy intenso” porque ha quedado demostrado que las cosas no van al ritmo que uno quiere. La burocracia puede contra cualquier programa. Ella reconoce que, de todas formas, en el recién estrenado 2020 ella tiene que “espabilar” porque los resultados del año pasado arrojan entre un 11 y un 12% de aumento de los tráficos, “pero no hay que lanzar las campanas al vuelo ya que el año que viene me tendré que medir los resultados económicos en base a este ascenso”.

A Teófila Martínez le ha tocado lidiar con un puerto inmerso en una reordenación de sus tráficos, en los primeros pasos de un proceso de integración puerto-ciudad, con una terminal de contenedores estancada, un túnel de acceso inundado por graves defectos de construcción y una disminución en el número de conexiones marítimas entre Cádiz y Canarias.

Estos tráficos con las Islas Afortunadas han sido objeto de unas de las mejores noticias con las que el puerto de Cádiz empezaba el año:el regreso del ‘Volcán de Teneguía’. Este buque que combina el tráfico de contenedores con el de remolques dejó Cádiz en verano. Trasmediterránea, ahora en manos de Naviera Armas, optó por sacarlo de Cádiz para llevárselo para conectar Denia con las Islas Baleares. No fue una pérdida como otra cualquiera, ya que el buque no sólo generaba tráfico en la terminal construida exclusivamente para la Trasme sino porque generaba mucho movimiento de contenedores. Tanto es así que la marcha del Volcán de Teneguía dejó a la terminal que gestiona Concasa tan sólo con un único buque de contenedores en activo, un extremo con el que era impensable la supervivencia de una terminal.

Teófila Martínez se encontró con este panorama al que la llegada de 2020 ha dado una vuelta de tortilla que ha llenado de optimismo a la ex alcaldesa. En muy pocos días ha desayunado con el anuncio por parte de Trasmediterránea del regreso del Volcán de Teneguía y, días después, hacía público un proyecto que dará vida a la zona de la nueva terminal de contenedores, bautizada como La Galeona, que no usará, de momento, Concasa cuando haga efectivo su traslado a finales de este año.

La APBC había recibido una solicitud de ocupación de espacio en La Galeona para un proyecto de ensamblaje de ocho grúas STS con destino Tánger Med. Mammoet será la empresa encargada de la realización de esta operación, que ocupará alrededor de 60.000 metros cuadrados de la terminal durante 9 meses.

A este respecto, la ex alcaldesa de Cádiz afirmó que este proyecto cubrirá un “tiempo muerto” mientras que la Autoridad Portuaria licita la adjudicación de la superficie que, de momento, no ocupará Concasa. A su vez la operación supondrá unos “recursos económicos que usaremos para acelerar otros procesos de mejora de infraestructuras portuarias”. “Es lo que se conoce como economía de escala”, bromea Teófila Martínez.

Cabe recordar que en el pasado noviembre, otra noticia hacía vaticinar este buen despegue de 2020:La naviera Containerships CMA CGM, fruto de la fusión previa de las navieras OPDR y MacAndrews, operará en la terminal de contenedores de Concasa con una escala semanal. Puede parecer poco porque los movimientos que genera esta escala semanal son aún escasos pero tanto la presidenta de la APBC como el resto de la comunidad portuaria reconocen que el hecho de que enganchar a una naviera como CMA CGM puede generar no sólo mucho movimiento futuro sino que se convierte en una carta de presentación a la hora de vender la potencialidad del puerto de Cádiz.

Teófila Martínez se detuvo en la entrevista también para destacar lo movido que ha resultado este 2019 en lo que se refiere a asistencia a foros nacionales e internacionales así como a ferias de fama reconocida. “Han sido 30 foros. Estamos aprendiendo cómo se mueven los demás. Aquí todo el mundo se mueve muy rápidamente y todos se venden como si fueran los mejores, así que si te quedas aquí de brazos cruzados no tienes la oportunidad de acompasar tu ánimo con el ánimo de los demás”.

“Seamos conscientes de nuestras debilidades y fortalezas y ahora toca hacer aumentar las fortalezas y si sabes que tienes un problema, tratar de resolverlo”.