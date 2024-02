Teófila Martínez le pide al nuevo rector más formación en logística portuaria

"Como ha sido habitual en los últimos años y seguirá siendo así, trabajaremos de la mano en proyectos que hasta ahora han ido por buen camino. Espero que en todo lo que vamos a desarrollar entre UCA y APBC tengamos nuevas oportunidades de hacer cosas conjuntas siempre en beneficio de la ciudad". Así se expresó la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, minutos antes de mantener un encuentro institucional con el recién llegado y nuevo rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.

En ese mismo contexto, el rector indicó que estos días y estas semanas las está dedicando a mantener encuentros y que "no podía dejar a la APBC para ponernos a su disposición".

Mantell dejó claro que el trabajo de la UCA es ponerse a disposición de las instituciones "para ayudar en lo que se pueda". "La Universidad tiene un potencial importante y tiene una gran capacidad de trabajo y lo único que tenemos que hacer es ayudar", reiteró el rector.

Así mismo recordó que ya ha habido proyectos que históricamente han venido desarrollándose y "queremos darle continuidad así como a todo lo que la Presidencia de la APBC necesite".

Ante los periodistas, Teófila Martínez no quiso desaprovechar el momento de encontrarse cara a cara con el nuevo rector para plantearle una reivindicación. "Tendremos que hablar de otras cuestiones relacionadas con formación". A este respecto, Teófila abordó la cuestión de intentar sacarle más partido a la Formación Profesional para que ésta atienda a necesidades que surgen de una provincia tan peculiar como la gaditana con un puerto que tiene mano en tres términos municipales: Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María, sin olvidar la actividad que genera el puerto de Algeciras, posiblemente el puerto más importante del Mediterráno y, cómo no, de España.

Ante ese panorama, la ex alcaldesa de Cádiz vaticinó que pronto habrá problemas para poder dotar a las empresas de formación profesional adecuada sobre todo en temas relacionados con la logística. "Para mi es importante" y Teófila Martínez consideró importante que la UCA haga ver a los jóvenes la importancia y las salidas que tienen los estudios relacionados con el tema de la logística portuaria "no sólo para formar a buenos directivos y buenos gestores sino que también es importante formar a aquellas personas que se decidan por la Formación Profesional y que muchas veces no saben a qué campo dirigirse porque nadie se lo ha explicado, y nadie les ha informado de esas posibilidades de un empleo de calidad y un empleo seguro".

Así la presidenta de la APBC se mostró partidaria de trabajar con la UCA este tipo de temas así como en otras cuestiones relacionadas con la economía azul en su más amplio sentido, "algo fundamental tanto para nosotros como para la propia Universidad".