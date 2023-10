Temporal 'Bernard' en Cádiz: continúa interrumpida la circulación de trenes de Renfe hacia Sevilla

La circulación ferroviaria entre Cádiz y Sevilla se encuentra este lunes aún interrumpida totalmente después de que las condiciones meteorológicas de este domingo afectaran a la tensión eléctrica de la infraestructura ferroviaria.

Según informa Renfe, el tramo afectado es el Utrera-Dos Hermanas lo que no sólo está perjudicando a la línea C1 de cercanías de Sevilla. En el caso de la conexiones con Cádiz, de la capital sólo están saliendo los trenes de Cercanías, que también viajan con retraso, pero no los de Media Distancia, los Alvia o los Torre del Oro. A esta hora se encuentran parados en la estación gaditana el Alvia a Madrid de las 06:35 hora, el Torre del Oro a Barcelona de las 07:35 horas y los Media Distancia a Sevilla de las 05:40 y de las 06:45 horas. Hay otros Media Distancia pendientes de salida que probablemente no haya llegado desde Sevilla.

Esto está provocando la concentración de usuarios en las estaciones, a los que Renfe está recomendando que "realicen el desplazamiento por sus propios medios" ya que no hay "autobuses de sustitución" según informan por megafonía.

Por condiciones climatológicas adversas, se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en el tramo Utrera-Dos Hermanas. Para los viajeros afectados, se recomienda que hagan su desplazamiento con medios propios. — InfoRenfe (@Inforenfe) October 23, 2023

Además de las conexiones con Cádiz, también están afectadas la línea que une Sevilla con Huelva y la convencional Sevilla-Córdoba.

Renfe informa que la causa de todas estas incidencias a la "falta de tensión eléctrica derivada de las conexiones meteorológicas adversas".

La caída de un árbol que terminó rompiendo una catenaria este domingo fue el motivo por el que cientos de viajeros quedaran atrapados en un tren de la línea Cádiz-Sevilla. El árbol inutilizó la vía lo que provocó que la circulación quedara interrumpida.

Las quejas de los usuarios comenzaron a llegar ante la falta de información de la compañía, que, según denuncian, no ofreció alternativas a los viajeros.

Renfe ha informado en la mañana de este lunes que "por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en el tramo Utrera – Dos Hermanas lo que afecta a los servicios de la C1 de Cercanías de Sevilla y a los trenes de Media y Larga Distancia que enlazan Cádiz con Sevilla, así como los servicios Regionales Sevilla – Osuna y Sevilla – Málaga. Se recomienda a los viajeros realizar su desplazamiento mediante medios alternativos".

"A pesar de los trabajos realizados por los técnicos de Adif para la recuperación del servicio no es posible circular en este trayecto derivado del temporal de viento y lluvia que ha azotado la zona" indica el comunicado.

Está también interrumpida la circulación ferroviaria de la Línea Sevilla-Huelva en el tramo La Palma del Condado-Huelva, lo que afecta a trenes de Media Distancia Sevilla-Huelva y Alvia Madrid-Huelva. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Huelva y La Palma del Condado para garantizar el servicio a los viajeros.