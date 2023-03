El Symphony of the Seas inicia su puesta a punto en Cádiz antes de su temporada europea

Symphony of the Seas, el espectacular barco de Royal Caribbean International, ha llegado al astillero de Navantia-Cádiz en Cádiz, España, donde realizará las tareas habituales de mantenimiento antes de empezar a navegar en Europa este verano, a partir del 16 de abril. Durante 21 días, el equipo de expertos de Navantia-Cádiz realizará, en colaboración con la línea de cruceros, un trabajo esencial que incluye el repintado del casco y el mantenimiento de los azipods, los simuladores de surf exclusivos FlowRider, y del trío The Perfect Storm de toboganes acuáticos de alta velocidad, entre otros. Los viajeros que deseen reservar una aventura a bordo de Symphony este verano pueden escoger sus fechas en el sitio web de Royal Caribbean.

Todos los domingos hasta el 22 de octubre, desde Barcelona, Symphony ofrecerá cruceros de siete noches que incluyen visitas a Palma de Mallorca, España; Marsella, Francia, y La Spezia (Florencia/Pisa), Civitavecchia (Roma) y Nápoles (Capri), Italia. El barco pertenece al revolucionario Oasis Class y, desde su inauguración en Málaga, España, en 2018, es uno de los favoritos entre los vacacionistas gracias a su gran variedad de aventuras.

Tras disfrutar de un día repleto de emociones las familias pueden cenar y relajarse en los más de 30 bares y restaurantes que son un regalo para los sentidos, como la cocina repleta de imaginación de Wonderland, Jamie's Italian, el restaurante italiano de Jamie Oliver o Playmakers Sports Bar & Arcade, donde podrán ver deportes en directo o jugar con los amigos.

Además, para la temporada europea, la oferta gastronómica a bordo presenta una selección aún más amplia de cocina europea.

“Nos complace dar de nuevo la bienvenida a España a Symphony of the Seas y continuar nuestra asociación con Navantia-Cádiz. Symphony estará más que preparado para recibir a todos nuestros viajeros este verano en Europa”, explica Sergio Arévalo, director de ventas en España de Royal Caribbean International.

“Confiamos plenamente en que los viajeros españoles seguirán encantados con este barco, que es un destino en sí mismo. Tiene una amplia selección de los favoritos de nuestros fans, incluyendo el tobogán de 10 pisos de altura, The Ultimate Abyss, una auténtica prueba de atrevimiento, y FlowRider, el dúo de simuladores de surf, además de aventuras únicas como el láser tag, que brilla en la oscuridad. Realmente hay algo para cada persona, como la increíble selección de comida y el entretenimiento de clase mundial que ofrecemos”.

“El objetivo de Navantia es mantener el grado de satisfacción de un cliente estratégico para nosotros como es Royal Caribbean. Volvemos a recibir a Symphony of the Seas en nuestras instalaciones de Cádiz para afrontar el reto de realizar los trabajos en el plazo previsto, con la intervención diaria de más de 400 trabajadores de nuestras empresas colaboradoras y manteniendo el nivel de excelencia alcanzado en los más de 10 años desde que iniciamos nuestra andadura en el mantenimiento de cruceros con esta compañía”, asegura Antonio Domínguez Abecia, director de la Unidad de Negocio de Reparaciones de Navantia Bahía de Cádiz.

Symphony finaliza los proyectos de 2023 de Royal Caribbean en Navantia, siguiendo los pasos de Independence, Explorer y Mariner of the Seas. Siete de los barcos de Royal Caribbean estarán en Europa este verano, incluidos Odyssey, Anthem y Explorer of the Seas. Los españoles pueden elegir entre una variedad de inspiradoras vacaciones familiares en destinos icónicos como el Mediterráneo occidental, las islas griegas y el mar Adriático desde puertos de toda Europa, como Barcelona, Roma (Ravenna) y Atenas, con cruceros de entre dos y 12 noches. Para obtener más información y reservar, los aspirantes a aventureros deben visitar la página web de Royal Caribbean.

Royal Caribbean International, propiedad de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), lleva más de 50 años ofreciendo vacaciones inolvidables en el mar. Con cada crucero y con cada destino privado presenta innovaciones y la mejor combinación de experiencias, gastronomía, tecnología y entretenimiento para viajeros y familias aventureras. Royal Caribbean continúa revolucionando las vacaciones con cruceros que visitan más de 290 destinos en más de 70 países de los seis continentes, incluyendo el destino mejor valorado de la línea, la isla privada Perfect Day en CocoCay en las Bahamas. Los medios de comunicación pueden mantenerse al día siguiendo @RoyalCaribPR en Twitter y visitando royalcaribbeanpresscenter.com. Para más información o hacer reservas, pueden llamar a sus agentes de viaje o visitar RoyalCaribbean.com.