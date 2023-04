Sólo el 28% de los pacientes obtiene un efecto positivo de los medicamentos

Nada más que el 28% de las medicinas que se prescriben tienen un efecto positivo en los pacientes, según afirmó esta mañana Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz citando estudios recientes. Lo hizo durante la presentación de una campaña por el uso racional de los medicamentos que han puesto en marcha en colaboración con las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo y de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, que encabezó la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo.

Las medicinas de las que más se abusan son las benzodiacepinas, utilizadas en tratamientos contra la depresión, entre las que figuran medicamentos tan prescritos como Lexatin, Trankimazin, Orfidal o Valium, si bien Ernesto Cervilla sólo citó algunos de sus principios activos, como el alprazolam o el lorazepam. Cádiz es, de hecho, la provincia de España de mayor consumo de estas sustancias y el distrito sanitario de La Línea está a la cabeza en Europa, según informó el presidente de los farmacéuticos gaditanos a pregunta de un periodista. Ernesto Cervilla recordó que el Colegio y la Junta de Andalucía mantienen en activo un programa denominado Benzostop. "Las benzodiacepinas sólo deben usarse entre una semana y dos o tres meses. Sin embargo, el 95% de los pacientes se tira años consumiéndolas", dijo.

Según los datos de la Subdirección de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud, más de un millón de andaluces consumen benzodiacepinas, entre las que se incluyen con mayor consumo: lorazepam, lormetazepam bromazepam, alprazolam o zolpidem, entre otros. En la comunidad andaluza, una de cada diez personas es consumidora crónica de estos fármacos, el 50% son personas mayores de 65 años y 7 de cada 10 de ellas son mujeres, informan desde la Junta de Andalucía.

La falta de adherencia a los tratamientos y los errores en la toma de la medicación, especialmente en pacientes ancianos crónicos polimedicados, generan reacciones adversas evitables y hospitalizaciones, además de elevar la morbilidad y los costes sanitarios. Según estimaciones de la OCDE, la no adherencia a la medicación provoca 200.000 muertes prematuras de ciudadanos europeos al año y supone un exceso de gasto sanitario de unos 125.000 millones de euros anuales. En España esa falta de adherencia a la medicación afecta a 18.400 muertes prematuras al año y supone un gasto sanitario de unos 11.250 millones de euros, añaden desde la Administración andaluza.

"Esta campaña responde a que tenemos una sociedad cada vez más mayor; la calidad de vida es bastante alta, con un promedio de esperanza de vida de 85 u 86 años y esto implica que surgen una serie de patologías que requieren de un tratamiento y hay un paso por la sanidad pública que acaba en una prescripción médica y un acceso a los medicamentos", explicó Cervilla.

"¿Qué vemos en las oficinas de farmacia?: Fundamentalmente el desconocimiento de los usuarios, los acompañantes, de los cuidadores de estas personas. Desde las 500 farmacias que hay en la provincia y desde las asociaciones de pacientes tenemos la obligación de formar e informar en un correcto uso de los medicamentos. Estas charlas van a ser por toda la provincia. Explicaremos para qué sirven los medicamentos, cómo se toman, cuáles son sus efectos secundarios...", añadió.

"Hay estudios que demuestran que desde que el paciente sale de la consulta del médico con una prescripción hasta que se toma el medicamento, sólo al 28% de las personas, el medicamento les proporciona un efecto positivo. Y esto pasa porque puede haber problemas de prescripción, porque la persona no se lleva el medicamento que se le ha prescrito, o no se lo toma o no lo hace correctamente. Hay una serie de acontecimientos en cascada que hace que este medicamento no sea bien utilizado. Entendemos que estas campañas pueden darnos unos resultados positivos de cara a mejorar la salud de toda la población", aclaro el presidente de los farmacéuticos.

"Los medicamentos que se usan peor y de los que más se abusa son las benzodiacepinas. No deben utilizarse durante una semana, dos o tres meses. El 95% de los pacientes a los que se prescriben benzodiacepinas se tira años consumiéndola. Hay un problema de deshabituación de estos medicamentos. Cádiz, de hecho, es la provincia de España con mayor consumo de benzodiacepinas, y el de La Línea, el distrito donde más se consumen de toda Europa. Tenemos un problema y tenemos que concienciar a estas personas que lo están tomando de que deben retirarse de esta medicación", dijo Cervilla.

"Por eso eso hemos hecho una campaña importante con la Consejería de Salud bajo el lema Benzostop. Luego hay otra familia de medicamentos que son de administración compleja como son los inhaladores para asma y problemas respiratorios y en conjunto, todos aquellos medicamentos que son para enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, con el uso continuado en el tiempo, el paciente se relaja o se cansa, y es necesario que los sigan tomando", recalcó el presidente de los farmacéuticos.

"Muchos ingresos hospitalarios son por mal uso de las medicinas"

"El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz es una entidad de la que hay que tomar ejemplo porque siempre intenta ayudar a la administración y a las personas que acuden a las oficinas de farmacia, una labor callada pero importante", dijo Mercedes Colombo. "Ellos mismos propusieron estas jornadas que pueden ser interesantísimas para los vecinos y vecinas. Ellos tienen una percepción y una preocupación importante por el abuso y uso correcto de los medicamentos. Muchos de los ingresos hospitalarios se producen por la utilización incorrecta de las medicinas", añadió.

"Mediante estas jornadas pretendemos contribuir a una sociedad que no dependa tanto de estas medicinas porque su abuso incapacita a las personas para cuidarse a sí mismas y hace que tengan menos tolerancia al sufrimiento y mayor malestar. De ahí la necesidad de hacer un buen uso racional de los medicamentos", destacó Colombo.

"El próximo jueves, a las cinco de la tarde, con la colaboración de las delegaciones de Inclusión y de Salud, organizamos las primeras jornadas en Cádiz capital. Serán itinerantes por toda la provincia, por todas las comarcas. También queremos hace partícipes a los centros de participación activa de mayores de nuestra provincia porque es la mejor manera de cuidar de la salud de las personas que consumen esos medicamentos. Eso va unido a la colaboración publico-privada que mantiene este Gobierno andaluz con los colegios profesionales", concluyó la delegada del Gobieno andaluz en Cádiz.