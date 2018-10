Schmidt, el lujo asequible en cocinas y muebles del hogar

La inversión en la cocina de un hogar es la tercera más importante para una familia, sólo por detrás de la adquisición de la vivienda y del coche. Y la mayoría de personas cuenta con dos cocinas a lo largo de su vida. Primero, la que hay en un hogar cuando se entra a vivir.

Después, tras una reforma que se realiza cumplidos los 20 años de utilización. La cocina es el corazón del hogar, se le da uso al menos tres o cuatro veces cada día. Por todo ello, la calidad es esencial. ¿Quién no ha vivido o conoce casos de cocinas que a los cuatro o cinco años ya dan problemas? El director comercial en España de Schmidt lo deja claro: “Ofrecemos la mejor relación calidad-precio. Es lujo asequible”, indica Xavier Candela, director regional de Schmidt, una firma francesa de más de 60 años de vida que comenzó su expansión en España hace justo una década. Es la primera firma en Europa en el sector con 600 establecimientos.

La tienda de Schmidt en Jerez está además este mes de octubre de aniversario.Cumple su quinto año en la ciudad, ubicada en el centro comercial Luz Shopping. Pasó hace tres años de ser una franquicia a una tienda gestionada directamente por la multinacional francesa. Para celebrarlo, el 17 de octubre celebra un evento al que invitan a tanto a clientes como a personas que sólo hayan realizado un presupuesto en la tienda. Habrá cursos de cocinas, show cookings y degustaciones. En el mismo lugar se podrá conocer la exposición que no son solo de cocinas sino también de muebles del hogar, desde escritorios hasta vestidores y baños.

Las ventajas de Schmidt son enormes. Una de las ‘marcas de la casa’ es el asesoramiento personalizado. Un vendedor de Schmidt pasa meses de formación antes de entrar en tienda para hacerse con todas las posibilidades del programa de diseño de cocinas. De otra forma, sería imposible cumplir con el objetivo de la firma, la satisfacción del cliente.

El responsable de tienda en Jerez, Julio Vázquez, explica que aunque el cliente vaya buscando algo muy concreto, se realiza el necesario asesoramiento, pues quizás la idea que tenga no se adapte a las necesidades y posibilidades reales que tiene. Por ejemplo, las islas en las cocinas pueden resultar muy atractivas, y Schmidt ofrece una amplia variedad de ellas, pero “si los metros de espacio son pocos, no es la mejor opción. Ahí es donde entramos nosotros e intentamos encontrar la mejor solución. Queremos que sean cocinas útiles, y queremos que el cliente esté contento con nosotros. En otras muchas tiendas, pides lo que quieres y simplemente te lo dan. Nosotros queremos ofrecer esa diferencia”, indica Vázquez. “Tenemos una imagen que cuidamos, no queremos a clientes insatisfechos.Somos profesionales y nuestro objetivo es la satisfacción de quien pase por nuestra tienda”, añade Candela. Son como sastres que realizan trajes a medida.

Otra de las ventajas de Schmidt es que trabaja exclusivamente cocinas de su marca, lo cual facilita la elaboración de proyectos. “Tenemos muchísima variedad, para aprovechar cada milímetro de la cocina”. Esto se añade a que las propuestas incluyen electrodomésticos de multitud de marcas, transporte, instalación, etc. “Desde algo menos de 8.000 euros se puede estrenar una cocina completamente equipada, nosotros nos hacemos cargo de todo”, indica Candela. Y el compromiso de calidad-precio se traslada en una garantía de 10 años para muebles y de 25 años para los sistemas de apertura, piezas, mano de obra y desplazamiento.

En cualquier caso, si está planteándose renovar su cocina, no espere más y acérquese sin compromiso a la tienda de Schmidt situada en Jerez, en Luz Shopping, donde un equipo de profesionales cualificado le pondrán por delante todas las posibilidades que tiene.