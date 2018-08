La plaza de San Juan de Dios tendrá entre 65 y 70 palcos en Semana Santa

La aprobación de la nueva carrera oficial que tendrá la Semana Santa no fue, en la noche del lunes, el final de un camino; la decisión de los hermanos mayores supuso el inicio del camino que a partir de ahora recorrerá el Consejo de cara a la Semana Santa del próximo año. Así lo concibe el presidente de este organismo, Juan Carlos Jurado, que ayer insistió en que una vez aprobada qué carrera querían las cofradías, llega el momento de trabajar a fondo en la propuesta elegida.

Un primer terreno en el que actuará el Consejo será el de las mejoras respecto a la carrera oficial de este año, como se ha insistido en estos últimos meses. Y una de las más llamativas será la instalación de palcos en la plaza de San Juan de Dios, según se está ultimando con el Ayuntamiento. Se está planteando la posibilidad de habilitar los palcos en una sola altura o en dos, calculándose una capacidad de entre 65 y 70 palcos en esta plaza, con un aforo que rondaría el medio millar de sillas (a razón de seis sillas por cada palco).

El presidente anuncia que se reunirá con las once cofradías que no apoyaron la carrera

Otra mejora en la que trabajará el Consejo será la llegada a la calle Nueva, favoreciendo las maniobras que tienen que hacer los pasos; también se ha anunciado que se mejorará la confluencia de Nueva con San Juan de Dios, para evitar las continuas maniobras que tenían que hacer los pasos para rodear el monumento a Moret; monumento que se revestirá de manera similar a como se hizo con motivo del vía crucis diocesano del pasado 7 de julio; e igualmente se trabajará en estrechar la calle que forman los palcos de Catedral o en mejorar el tránsito por la plaza de Candelaria.

De manera paralela, el Consejo también trabajará en otra cuestión de vital importancia: solucionar los problemas que se detectaron este año, principalmente en lo que a cruce de hermandades se refiere (en la plaza de San Juan de Dios) o a la ampliación de horarios e itinerarios. Sobre este particular, Juan Carlos Jurado ya ha adelantado que se reunirá "con cada una de las once hermandades que no han visto con buenos ojos esta propuesta de carrera oficial, para intentar solucionar con cada una los problemas que puedan tener y lograr que haya unanimidad con esta carrera oficial". Y al margen de ello, el Consejo ha adquirido el compromiso de trabajar para subsanar los cruces de cara a 2019.

Para ello, se establecen posibilidades de cambios de itinerario o de alteración del orden de entrada en carrera oficial para procurar que no haya dos cofradías transitando al mismo tiempo por la plaza de San Juan de Dios. "Tenemos la experiencia de este año, y ahora empezamos a trabajar para lograr la unanimidad en este asunto", concluye el presidente del Consejo.