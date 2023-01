La Sail GP genera en 2022 un impacto económico de 58,3 millones de euros en Cádiz

El Spain Sail Grand Prix | Andalucía - Cádiz presented by NEAR fue uno de los eventos del año en la localidad andaluza. Es una cita marcada en rojo en el calendario de los amantes del deporte y un año más, no decepcionó. Las carreras entre los mejores regatistas del mundo hicieron vibrar a la Bahía poniendo el nombre de la afición española en todo lo alto. La prueba andaluza tuvo un impacto sumamente positivo para la ciudad gaditana en varios aspectos como refleja un informe recientemente publicado que indica una actividad económica de 56,9 millones de dólares (58,3 millones de euros*) en la zona

La venta de entradas para ver las carreras desde la mejor ubicación también obtuvo grandes resultados. Cerca de 1.000 personas vivieron la emoción del Gran Premio desde los barcos facilitados por la organización, además de los cientos de embarcaciones privadas que los acompañaron en el agua. Precisamente, los aficionados fueron la clave para conseguir unos resultados económicos tan positivos, ya que según el informe fueron ellos los que provocaron cerca del 90% del impacto económico en la zona de Cádiz durante la competición.

Si tenemos en cuenta los datos de la pasada edición se puede apreciar un crecimiento enorme en lo que a impacto económico se refiere. En 2021 la prueba gaditana dejó en la zona un impacto de unos 20,5 millones de dólares, por lo que la de esta temporada se ha quedado cerca de triplicar esta cifra.

Gaditanos y turistas acudieron a la ciudad andaluza logrando una cifra récord de asistencia, alrededor de 98.000 espectadores disfrutaron de las carreras durante las dos jornadas y los equipos no decepcionaron ofreciendo un espectáculo trepidante plagado de emoción.

La audiencia del evento fue otro dato importante. En lo que se refiere a datos televisivos el evento obtuvo una audiencia de 11,3 millones de espectadores en todo el mundo con 616 horas de contenido dedicadas a la cita gaditana. En el canal de YouTube oficial de SailGP se registraron cerca de 1,3 millones de visualizaciones durante los dos días de carreras sumando las cifras de las retransmisiones en inglés y en español.

Arturo Bernal, Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha afirmado que "el idilio entre SailGP y Cádiz es una demostración más de la capacidad organizativa de Andalucía y el entusiasmo que ponemos en esta tierra ante los grandes eventos. A pesar de que sólo se han celebrado dos ediciones, esta competición náutica se ha convertido en una fecha ya marcada en el calendario deportivo de Andalucía. Nuestro compromiso con SailGP es duradero y firme, la marca Andalucía sale muy reforzada y el impacto económico es notable para Cádiz y su entorno".

El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha considerado que "SailGP demuestra con creces su valor en términos de promoción de un destino idílico como la provincia de Cádiz, así como en su impacto económico directo. Diputación hará lo posible para que Cádiz sea una de las sedes estables de este circuito". Con respecto a la próxima edición, cree "un acierto la fecha elegida para Cádiz –el 14 y 15 de octubre-, lo que permitirá una afluencia de público sostenida en el tiempo, más allá de la temporada alta de verano".

José Ramón Páez Pareja, concejal delegado de Economía, Hacienda y Deportes, ha declarado que "desde que conocimos SailGP visualizamos Cádiz como sede permanente por su campo de regatas ideal y su vinculación con la mar. Hoy, dos temporadas después, los datos de impacto refuerzan nuestro compromiso y avalan nuestra decisión".

Para la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, el impacto económico de SailGP en la ciudad de Cádiz y su entorno "justifica el esfuerzo realizado para acogerla, ya que el puerto es un elemento imprescindible para su desarrollo; al mismo tiempo que refrenda nuestro principal objetivo como puerto, que además de ser nodos imprescindibles de las redes de transporte, logística y comercio, perseguimos atraer prosperidad, empleo y riqueza para todos los ciudadanos y esta es la mayor prueba de ello”.

Maria del Mar de Ros, CEO del equipo español de SailGP ha asegurado que "el Gran Premio de Andalucía | Cádiz presented by NEAR es de los eventos más esperados dentro de SailGP. La acogida que nos da la ciudad es impresionante, y todo apunta que el año que viene volverá a sorprendernos. Además, hemos batido el récord de impacto económico en la ciudad (58,3 millones de euros) y la cifra de asistencia (98.000 personas). Con esto vemos que estamos consiguiendo acercar la vela a todo el mundo, un objetivo que teníamos desde los inicios".

Éxitos extradeportivos

SailGP va más allá de ser un campeonato deportivo internacional y permite, mediante colaboraciones y activaciones con entidades afines, crear un legado de impacto positivo en cada sede donde compite.

Durante el Gran Premio de Cádiz se llevaron a cabo algunos proyectos de preservación y concienciación del medio ambiente. SailGP cuenta con Impact League, una competición en la que los equipos luchan por ser más sostenibles según criterios sociales y ambientales, como el uso de energía limpia o la eliminación de plásticos de un solo uso. En Cádiz se realizó un proyecto en colaboración de biodiversidad con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y la Universidad de Cádiz para proteger los hábitats de las aves migratorias de la zona. También se llevó a cabo un programa de iluminación con energía solar realizado junto al Centro Náutico Elcano, en línea con el objetivo de SailGP de estar 100% impulsado por energía limpia para 2025.

El pasado septiembre, SailGP anunció que Cádiz seguirá siendo sede de la competición durante la cuarta y quinta temporada. Esto implica que los gaditanos y los turistas que se desplacen a la bahía de Cádiz podrán volver a disfrutar de las mejores carreras sobre el mar y viendo a los mejores regatistas del mundo sobre sus F50.