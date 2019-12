Unas Reyes Magas "hartas de fregar", mascando chicle y recogiendo las cartas en una bolsa de basura

Lo que tenía que ser un acto bonito, entrañable y cargado de ilusión se convirtió en una fuente de polémica generada por las tres Reyes Magas que este martes acudieron al Salón Isabelino del Ayuntamiento en un acto organizado por la AVV Las Tres Torres, del Pópulo y San Juan. Tres mujeres, entre ellas la portavoz del Partido Socialista municipal, Mara Rodríguez, se enfundaron sus vestimentas dispuestas a recibir a niños de 4 y 5 años que querían entregarles sus cartas.

Hasta ahí todo bien. El problema estriba, según han expresado muchos padres de esos pequeños en Facebook, que sus majestades proclamaron "estábamos hartas de quedarnos en casa fregando y limpiando y hemos dicho que este año los juguetes los entregamos nosotras", un mensaje feminista que para los progenitores no tenía nada que ver con la celebración.

Otra de las quejas de los adultos es que una de las reinas no paró de masticar chicle durante todo el acto y que la Cartera Real recogía las cartas de los niños en una bolsa de basura.

Estos son algunos de los mensajes publicados desde ayer en Facebook: "Mis hijas han salido del colegio y lo primero que me han dicho es.... nos han engañado mamá, esos no eran los Reyes"; "No me gusta que los niños sean utilizados en favor de nada"; "Habéis intentado engañar a los niños para hacer vuestras absurdas campañas políticas y moralistas y el resultado han sido niños de cinco años diciendo "nos han engañado" a la salida del cole"; "Lamentable, ellos los niños, son los más vulnerables señoras y habéis antepuesto vuestra política barata como reclamo"; "No me gusta que los niños sean utilizados en favor de nada y sin previo aviso a sus padres y ademas de aquella manera, las cartas en una bolsa de basura..... Lo siento, con los niños no".

Por su parte, Mara Rodríguez, a través de sus redes sociales, ha agradecido la oportunidad de convertirse en Reina Maga: "Gracias a la AVV Del Populo y San Juan, Los Tres Arcos, por hacernos creer en la magia, en la ilusión de las pequeñas cosas, en la inocencia de estos niños y niñas. Este año somos tres reinas magas y ser una de ellas es todo un honor. No tengo palabras de agradecimiento".