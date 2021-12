Requisitos de entrada en Egipto para unas vacaciones de Navidad

Situación actual en Egipto: coronavirus, medidas y vacunación

Al igual que sucede en muchos otros países en África, la tasa de vacunación en Egipto es bastante baja: solo un 17,8 % de la población cuenta con la pauta completa. Recientemente, España donó más de cuatro millones de dosis a Egipto con el fin de potenciar el acceso mundial a las vacunas. Teniendo en cuenta el lento avance, el país africano ha impuesto una serie de medidas para evitar la propagación del virus que todo turista también debe tener en cuenta. La mascarilla es obligatoria en lugares públicos cerrados, transporte público (limitado o no disponible a partir de medianoche en muchos lugares) y taxis, y los comercios y restaurantes pueden tener un horario reducido. Para viajar por Egipto, se puede pedir un resultado negativo de una prueba de coronavirus reciente en determinados lugares.

Los turistas que quieran ir de vacaciones a Egipto deberán presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada por un laboratorio acreditado como mucho 72 horas antes de la llegada o un certificado de vacunación. El resultado de la prueba debe ser en inglés o árabe, estar sellado con un código QR e incluir la fecha y hora de realización. Si contiene tachaduras o añadidos manuales, no se considerará válido y no se aceptará. Si bien es cierto que en algunos aeropuertos de zonas turísticas también se permite llegar sin un certificado de vacunación o un resultado negativo, hay que hacerse una prueba PCR a la llegada, para lo que debe hacerse cola. Otro documento que debe presentarse al aterrizar en Egipto es una declaración de salud que certifique que no se tiene ningún síntoma compatible con el coronavirus y que se está asegurado contra cualquier gasto médico durante la estancia en el país.

A su vuelta a España, los viajeros deberán presentar un certificado COVID-19 (que puede ser una prueba de vacunación completa, un certificado de recuperación, un resultado negativo de una prueba PCR realizada hasta 48 horas antes de la salida) o uno de una prueba de antígenos realizada hasta 24 horas antes de la salida. Los menores de 12 años están exentos de presentar este certificado.

Otros requisitos de entrada: visado electrónico o en papel

Aunque las embajadas han sido tradicionalmente las principales distribuidoras de visados de todo tipo, es importante tener en cuenta que desde 2017 Egipto también dispone de un visado electrónico (también llamado “e-visa”) que evita las visitas presenciales a estas instituciones. El visado electrónico para Egipto suele aprobarse en pocos días, mientras que la tramitación de un visado en la embajada puede tardar semanas o incluso meses. Entre los requisitos para solicitarlo, se encuentra contar con un pasaporte cuya validez sea de 8 meses como mínimo desde la llegada a Egipto, presentar una carta de invitación en el caso de alojarse en casa de familiares o amigos, llevar un itinerario con todos los vuelos y alojamientos reservados y solicitar un visado también para los menores de edad. El visado electrónico para Egipto es válido durante 90 días y permite estancias en el país de hasta 30 días. Asimismo, esta autorización se presenta en dos formas: un visado de entrada única y uno de entrada múltiple, ambos con la misma validez y duración de estancia mencionada anteriormente. Sin embargo, y para fomentar el turismo en Egipto, el gobierno ha suspendido temporalmente la obligación de visado para los viajeros que lleguen por el aeropuerto de Sharm el-Sheij, permanezcan en el país menos de 15 día y se alojen en un centro turístico de Sharm el-Sheij, Dahab, Taba o Nuweiba.

Posibles cambios en el visado electrónico

El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, ha anunciado que se ampliará el periodo de validez y la duración de la estancia del visado de turista. Aunque todavía no ha especificado cuando se implementará esta medida, se pretende que en el futuro el visado electrónico sea válido durante 5 años y permita estancias de hasta 90 días. Se trata de otro ejemplo más de la digitalización del sistema de visados de Egipto ante el creciente número de turistas que recibe el país