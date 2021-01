Renting de coches: conoce la modalidad en auge en España

A todo esto, habrá que añadirle los gastos de mantenimiento que pueda entrañar. Dependiendo del uso que se le pueda dar, es posible que no te interese lo más mínimo comprar un coche pero, aún así, te interese tenerlo para desplazarte, para ir a trabajar, para actividades de ocio, entre un largo etcétera de actividades y/u obligaciones.

¿Todavía no conoces los beneficios de tener un coche de renting? Esta modalidad puede ser la alternativa perfecta a tener que comprar un coche. Y lo mejor de todo es que puedes conseguir un coche de renting de las mejores marcas.

Por ejemplo, si necesitas un vehículo para moverte por la ciudad, podrías apostar por un coche de renting Fiat, un vehículo económico que se adapte a tus necesidades.

Vamos a estudiar esta modalidad paso a paso.

¿A qué llamamos renting?

El renting es un tipo de contrato mercantil de alquiler que se lleva a cabo a largo plazo. En este artículo nos vamos a referir al alquiler de vehículos.

En España se introdujo esta fórmula en 1985. A día de hoy, es un concepto que ha calado bien en el mercado, y es que se calcula que alrededor de un 15% de las matriculaciones de vehículos nuevos están destinados al renting. Además, si se observa este porcentaje con el paso del tiempo, descubriremos una tendencia alcista más que considerable.

Podemos encontrar dos grandes tipos de renting:

Renting fijo: es aquel en el que el cliente podrá elegir estrenar el vehículo que más le interese y acceder a varios niveles de servicio. Se establece un compromiso de contratación que puede ser a medio – a largo plazo.

Renting flexible: es la alternativa a la que el usuario podrá acceder en el caso de que necesite un vehículo para ya mismo y no quiera tener muchos compromisos con la marca. Podrá elegir el tipo de vehículo que quiera contratar (industrial, todo-terreno, turismos, etc.). En el momento en el que ya no lo necesite, podrá iniciar la devolución sin que esto suponga ninguna penalización.

Por ejemplo, en el caso de que necesitemos hacer un viaje de negocios a Madrid, irnos de vacaciones a La Costa del Sol, o visitar alguna ciudad como Alicante, podríamos decantarnos por el renting marca Peugeot en modalidad flexible, ya que los vehículos de esta marca son muy recomendados para recorrer largas distancias.

El renting es un contrato que tendrá establecida una duración mínima que variará en base al tipo de vehículo que se desea alquilar y las particularidades de cada usuario. Lo más habitual es que el tiempo oscile entre 1-48.

En el contrato quedará indicada la cuota que se va a pagar y se detallarán todos los servicios que están incluidos en el mismo: se incluye un seguro a todo riesgo, posibles servicios de mantenimiento, reparaciones. Dependiendo del uso que se le pueda dar, también pueden existir otras cuotas.

¿Qué ventajas tiene el renting?

Aunque muchas de las ventajas ya han quedado latentes en los puntos anteriores, las vamos a desglosar con más detalle para que puedas conocer porque el renting es tan interesante.

Para particulares

1. Ahorro

Se calcula que el renting de vehículos supone un ahorro medio de un 15% en comparación con una compra al contrato, o con la posibilidad de adquirirlo accediendo a algún tipo de financiación.

2. Versatilidad

El cliente podrá ir cambiando entre vehículos según sus necesidades. Es posible alquilar cualquier tipo de vehículo a través de este sistema, por lo que el usuario no se verá limitado en este sentido.

3. Seguridad

Estos vehículos suelen llevar más sistemas de seguridad y están más revisados que la media. El cliente podrá conducir con confianza, a sabiendas de que hay una empresa detrás del renting que le ofrece todas las garantías.

4. Ecología

Cada vez estamos más concienciados del impacto negativo que el hombre tiene en el medio ambiente. Esto hace que cada vez más empresas de renting renueven sus flotas, apostando por una gama de productos mucho más ecológicos y eficientes.

5. Control de gastos más preciso

El hecho de contar con una cuota de coste fijo ayuda a que nos planifiquemos mejor nuestros gastos.

Como ya hemos visto, esta cuota se pactará antes de la firma del contrato, para evitar cualquier sorpresa desagradable.

6. Mantenimiento incluido

Tanto el mantenimiento, las reparaciones, el coste por averías, por revisión o cambio de neumáticos, o el seguro suelen estar incluidos en la cuota que se está pagando.

Sin embargo, conviene revisar bien el contrato para asegurarnos de que esto es así.

Para empresas

Además, las empresas también encontrarán interesantes beneficios en el renting.

1. Evita la pérdida de liquidez

La entidad podrá empezar a trabajar rápidamente con el vehículo de renting, y es que no tendrán que retener una cantidad íntegra en el momento en el que la compra se lleve a cabo.

Esto se traduce en que se tendrá mayor liquidez para llevar a cabo otras opciones.

2. Seguridad financiera

La cuota del renting es un tipo de gasto fijo que no se verá modificada por la inflación, por los tipos de interés, o por cualquier otro imprevisto que se pueda producir.

Así, podremos tener un control mucho mayor de los gastos de la empresa.

3. Ventajas a nivel fiscal

Con la modalidad del renting, las empresas se puede llegar a deducir hasta el 100% de la cuota sobre el IS (Impuesto de Sociedades) y el IRPF.

También es posible deducirse el IVA, aunque dependerá del uso que se le dé al vehículo.

4. Asistencia

Muchas compañías de renting ofrecen vehículos de sustitución para que la entidad pueda seguir funcionando, aunque se produzca una avería.

Teniendo presentes estas ventajas sobre el renting, ahora ya sabes por qué estamos hablando de una modalidad en auge y de una buena alternativa a la compra de vehículos.