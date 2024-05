Rebautizo con polémica en Cádiz

En el mundo de la mar, entre otras muchas supersticiones, algunas de ellas giran en torno al nombre que se le ponga a un barco. No puedes ponerle cualquier nombre a un barco. Se cree que el nombre atrae lo que ocurrirá, por eso se desaconseja ponerle nombres como ‘Tormenta’, por ejemplo y tampoco hay que repetir nombres que pertenecieron a barcos que naufragaron alguna vez.

Pero no hay ninguna ley no escrita que diga que un barco no puede recuperar su antiguo nombre.

Ha sido el caso del Ciudad A. de Melilla, que Trasmediterránea lo renombraba como ‘Fortuny’ en enero de 2019 cuando cubría la línea Melilla-Málaga, al igual que hizo con el ‘Ciudad de Granada’, que hasta entonces se llamaba ‘Sorolla’. Era una apuesta de la compañía por recuperar los nombres de ciudades para los barcos que forman parte de su flota.

De hecho, el propio Ayuntamiento de Melilla expresaba su agradecimiento a Trasmediterránea por haberle puesto el nombre de su ciudad a uno de los mejores barcos de su flota. ”Nos ha llenado de satisfacción”. Así se lo agradecía el entonces alcalde de la ciudad de Melilla.

Pero cinco años ha durado ese reconocimiento, ya que Armas Trasmediterránea ha tomado la decisión de destinar al Ciudad de Melilla, durante la Operación Paso del Estrecho de este año (OPE 2024) a la línea Almería-Nador.

Este cambio de uso, que, se supone, tiene una duración limitada en el tiempo ha llevado consigo otra decisión:el Ciudad de Melilla vuelve a llamarse Fortuny, con el consiguiente malestar por parte de las autoridades locales melillenses.

Según fuentes cercanas al sector, este cambio de nombre se lleva a cabo con la intención de no herir susceptibilidades en el seno de las autoridades gubernamentales marroquíes que verían con muy malos ojos que la compañía Armas Trasmediterránea destinara a Nador, un puerto marroquí, a un buque con el nombre de una ciudad española en territorio africano como es Melilla.

Esta decisión ha tomado del todo cuerpo cuando se ha hecho efectivo ni más ni menos que en la factoría gaditana de reparaciones de Navantia en Cádiz ese cambio de nombre de Ciudad de Melilla a Fortuny. Y como más vale una imagen que mil palabras, como prueba, la imagen que ilustra esta información en la que se ve el buque que entrara hace unos días en el dique seco del astillero de Navantia en Cádiz con el nombre de Ciudad de Melilla y que saldrá con el nombre recuperado de Fortuny, tal y como se llamaba hasta ese enero de 2019.

Este periódico ha preguntado en Armas Trasmediterránea el motivo real de este cambio de nombre y lo único que indican es que Fortuny era el antiguo nombre de este buque que ahora conectará Almería con Nador. Y sobre la polémica que ha habido en torno a los motivos, “preferimos no entrar en ello”, dicen desde la compañía naviera que une la península con las Islas Canarias ya sólo a través de Cádiz.

Se da la circunstancia de que el Ciudad de Melilla, rebautizado como Fortuny, se encuentra ahora en varada rutinaria en el astillero gaditano de reparaciones de Navantia, donde coincide con la estancia de otro de los buques de Armas Trasmediterránea:el Volcán de Tamasite, con puerto base en Las Palmas y que sirve de conexión entre las islas, menos en verano, que se ha llevado un tiempo en el que llegó a operar en la línea Motril – Melilla.