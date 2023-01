Rafael Fernández: “El covid supuso un freno en nuestra actividad pero no logró detenernos”

-Uno de los objetivos que se marcó a su llegada hace más de cuatro años era aumentar el número de socios. ¿Tardó en conseguir este objetivo?

-Todos los años hemos tenido nuevos asociados. Gracias al trabajo de estos años la hemos crecido un 20% en número de socios, y de cara a este nuevo año inicialmente comenzamos 2023 con un 10% más de asociados. La tendencia es seguir creciendo, lo que me hace sentir muy orgulloso.

-¿Le han quedado muchos asuntos pendientes?

-Estoy muy satisfecho con el trabajo realizado. Hemos profesionalizado la asociación y firmado un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y gracias a este acuerdo, contamos con sede propia. Se ha renovado nuestra imagen corporativa, adaptándonos a los nuevos tiempos y a los entornos digitales, y además, hemos organizado foro con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. Tampoco me puedo olvidar de lo importante que ha sido para nosotros contar con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, que ha pasado a ser socio institucional participando de manera activa. Por otro lado, es cierto que la pandemia del covid ha frenado nuestra actividad como asociación, pero eso no nos ha detenido. Organizamos un ciclo de seminarios web sobre renovables marinas dentro de nuestro proyecto NEO Cádiz Bay. Posteriormente, cuando la situación lo ha permitido hemos recuperado la presencialidad en ferias y eventos nacionales e internacionales. Estoy muy orgulloso de mi paso como presidente, pero indudablemente la mejora continua debe ser siempre una constante.

-Llegó y cambió la imagen y el nombre de la asociación y consiguió una sede física. ¿Parece que, como dice la canción, antes de usted no había nada?

-La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha realizado una magnífica labor desde que Cádiz-Port fue fundada en el año 1997. Pero debemos adaptarnos a los nuevos tiempos y como asociación empresarial sentíamos la necesidad de funcionar de manera independiente, que es el modelo que siguen todas las asociaciones como la nuestra. Tenemos muchos objetivos comunes. Por eso, como Comunidad Portuaria que somos, trazamos estrategias conjuntas y vamos de la mano de la Autoridad Portuaria en gran parte de nuestras acciones, para conseguir ser cada vez un puerto mucho más fuerte y competitivo.

-¿La presidencia de Cádiz-Port le ha robado mucho tiempo a su trabajo al frente de Bayport, en un momento en el que le pilló la mudanza de sede a suelo portuense?

-Sí, ha sido todo un reto, me he enfrentado a una época de cambios importantes tanto en Bayport como en Cádiz-Port, pero he sabido compaginarlo. Han sido muchas horas de trabajo duro que finalmente han merecido la pena.

-Aún quedan muchos flecos pendientes de ese proyecto Neo Cádiz Bay. ¿Confía en que su sucesor siga su línea para sacarle todo el jugo posible a ese proyecto que podría resultar crucial para el futuro de la Bahía de Cádiz?

-Por supuesto, no me cabe la menor duda de que Daniel Macpherson, trabajará en el crecimiento de nuestro puerto y sus empresas. Es más, él mismo fue uno de los impulsores de NEO Cádiz Bay, y estoy seguro de que en un futuro próximo dará sus frutos, y se traducirá en más y nuevos barcos entrando en nuestra Bahía.

-¿Es difícil promocionar un puerto como el de Cádiz?

-El puerto de la Bahía de Cádiz, es un puerto polivalente. Gracias a las grandes inversiones realizadas durante estos años tenemos un puerto con infraestructuras y capacidad para acoger cualquier tráfico. Además, es un puerto que puede presumir de tener empresas de primer orden, con trabajadores y trabajadoras comprometidos y cualificados que hacen posible el crecimiento y el éxito continuo del sector.

-¿La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz le da el sitio que se merece a una asociación como la que ahora vicepreside?

-Indudablemente. La Autoridad Portuaria y Cádiz-Port, van de la mano. No se puede entender al puerto sin sus empresas y viceversa, por eso, trabajamos en acciones conjuntas para la promoción del puerto de la bahía de Cádiz y su comunidad portuaria. Tenemos muchos objetivos comunes y si vamos de la mano, llegaremos más lejos.