Sindicatos afirman que la Gerencia del Puerta del Mar miente sobre el cierre de un control

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera (AO) y CGT del Hospital Puerta del Mar critican que la Gerencia del centro haya justificado el cierre del control de Tocoginecología (22 camas) con las obras que van a realizarse en la planta de Urología. Para estos sindicatos, este argumento "no es más que una burda excusa para encubrir los graves recortes de personal que sufre el centro y las brutales medidas que se están tomando".

Y es que recuerdan que desde el verano permanece cerrado el control de Cardiología, con 22 camas, por lo que consideran que si las obras en Urología resultaran impostergables, lo lógico sería trasladar a los pacientes de esta Unidad a un control vacío en vez de a otro lleno (Tocoginecología), ya que habría que reubicar a su vez a todas sus pacientes en otros lugares del hospital. "Pero, claro, si se hubiera trasladado Urogía por motivo de las obras a Cardiología (vacía desde verano) no habría sido posible utilizar al persona de esta Unidad, porque no lo tiene actualmente, para cubrir las necesidades de personal que los recortes de octubre han impuesto en todo el centro", manifiestan.

En cuanto a las obras anunciadas, sostienen que no solo no son urgentes –único argumento que, en su opinión, podría justificar la realización en estas fechas–, "sino que ni siquiera alcanzan la categoría de significativas, ya que se trata simplemente de construir un pequeño armario a la entrada de la Unidad, pintar y arreglar algunos cuartos de baño". Además, recuerdan que el control de Urología estuvo cerrado los veranos de 2017 y 2018, por lo que se cuestionan "cómo es posible que durante ese tiempo no se abordasen unas obras nimias que ahora se pretenden realizar corriendo y en pleno periodo alto de demanda asistencial".

En este sentido, consideran una "decisión irracional" cerrar una unidad de 30 camas "para hacer obras menores en pleno incremento de la frecuentación hospitalaria y de agudización de numerosas patologías".

Por todo ello, estos sindicatos piden la dimisión del equipo directivo "por un mínimo sentido de la responsabilidad ante tales atentados contra el derecho a la salud" y por la "lamentable cobardía que están demostrando" al no decir la verdad "y por haberse convertido ya, de modo evidente, en cómplices directos de los graves recortes en materia sanitaria emprendidos por el actual Gobierno de la Junta".