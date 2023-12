Premio para una profesora de Cádiz por intentar hacer un mundo mejor

El próximo 14 de diciembre en el Teatro Capitol de la Gran Vía de Madrid la Cadena 100 entregará sus premios ‘¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo mejor’, que otorga, a través de este programa radiofónico matinal, a personas anónimas que han realizado actos desinteresados de solidaridad. Y entre ellas estará una profesora gaditana, Ana Alcántara, que ejerce como tal en Educación Primaria en colegio Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) y que, según la organización de estos premios, siempre ha dedicado su dinero y su tiempo libre en viajar para ayudar a los más necesitados, colaborando en pueblos de África, Latinoamérica y en campos de refugiados de Siria.

Cadena 100 recalca que Ana, cuando Cádiz se vio afectada a comienzos de septiembre por un temporal causado por una Dana, “acogió en su casa a varias personas que vivían en la calle hasta que encontraron un alojamiento”. Esta maestra especialista en Inteligencia Emocional admite haber acogido este galardón “por sorpresa. No sé cómo se han enterado. Y no sé si algún conocido o familiar llamó al programa para contarlo. Estas cosas no se hacen para que te premien, pero se agradece”.

No dudó en dar cobijo a dos hombres sin hogar de la plaza de Candelaria, próxima a su domicilio. “Son vecinos del barrio, pero viven en una situación complicada. Uno de ellos de 80 años que tenía que operarse de una hernia. Se quedaron en casa y le encontramos luego un albergue”, relata.

El premio reconoce además su carácter solidario. Es fundadora del proyecto Boqueworld, de cooperación local e internacional en Cádiz, África y América Latina. Con el objetivo de construir una comunidad de personas donde compartir emociones. “Ahora estamos recaudando fondos para construir un centro de Educación Emocional en Guatemala para niños de entre 6 y 13 años, y hacer terapias de gestión emocional para que puedan salir adelante en sus complicadas vidas”, explica.

Para financiar este proyecto Boqueworld ha ideado tres talleres a los que se han unido artistas gaditanos. Uno de artes plásticas, otro de cantos meditativos del mundo y el de danza, que es el que acaba de empezar. “Son nueve mujeres: tres bailarinas, tres cantantes y tres artistas plásticas. Cada una con un talento maravilloso”, expone Ana Alcántara, que tiene experiencia realizando talleres para mujeres inmigrantes.

Asociaciones como Freedom Yoga (donde Ana da clases de yoga a niños) o Albacalí han cedido sus instalaciones para los talleres de Boqueworld, aunque se ha solicitado un local al Ayuntamiento de Cádiz. Explica que “nuestro sistema de convivencia en Cádiz es un trabajo de autoconocimiento, de dentro hacia afuera para motivar un cambio social. Apostamos por una coexistencia sana en un mundo de mucha división. No queremos etiquetas, sino humanidad. Y conectarnos a través de las artes”. El objetivo es “llegar a formar una comunidad distinta que no se reúna por religión o por política, simplemente por valores humanos. En el cuidado de nuestra salud mental y emocional. Todo ello para generar un cambio”.

Con lo recaudado en los talleres Ana viaja regularmente a otros países de África como Senegal o Marruecos y de Latinoamérica como México, Colombia o Ecuador.

“Este último verano estuve en Senegal y con el dinero conseguido en Cádiz compré material escolar para 400 niños. Lo compré allí para fomentar la economía local”, cuenta Ana. Y llegó a pedir tres años de excedencia en Las Carmelitas para vivir en una autocaravana viajando con estos proyectos por América Latina.

Un elogiable trabajo callado, en la sombra, que quizás no hubiera salido a la luz sin este premio de Cadena 100, pero bienvenidas sean las iniciativas que destacan a quienes se entregan por los demás.