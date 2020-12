"Gracias, gracias y gracias". Con estas palabras Alberto Campo Baeza expresa al otro lado del teléfono la gratitud que siente por haber sido el elegido del jurado de la actual edición del Premio Nacional de Arquitectura 2020, "en la que me han comentado que ha sido una convocatoria muy reñida"; por la apuesta que una vez más ha realizado el Colegio de Arquitectos de Cádiz por su candidatura, "y por la generosidad de Cádiz, desde donde he recibido muchas llamadas para felicitarme por este premio una vez que lo han visto en vuestro Diario".

Campo Baeza, vallisoletano de nacimiento pero gaditano de corazón, pues aquí pasó su infancia -"yo no soy en parte de Cádiz, soy entero de Cádiz"-, se muestra conmovido por esta distinción promovida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que además está dotada de 60.000 euros y que le fue comunicada hace unos días.

El jurado valoró precisamente "la coherencia de su trayectoria profesional, su independencia creativa y su labor docente de toda una vida dedicada a formar distintas generaciones de arquitectos que han encontrado en su trabajo una fuente de inspiración además de convertirse en referente de la arquitectura española tanto a nivel nacional como internacional". En este sentido, Campo Baeza confiesa mientras contempla una réplica del Hércules gaditano del Museo de Cádiz que, de todos los premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria, el que más lleva dentro es el de mejor docente, concedido por la UPM en 2012, su Universidad. Y es que 2020 es el último año en que ha impartido clases en su Escuela de Arquitectura de Madrid, la ETSAM. El próximo semestre dará clases en Nueva York, en el NYIT, New York Institute of Technology.

De la coherencia de su trayectoria profesional que resaltó el jurado tiene mucho que decir la luz que siempre ha marcado y traspasado mágicamente su obra. "La luz arrastra todo en la arquitectura, como la música no sería nada sin el aire, la arquitectura tampoco sería nada sin la luz". "La luz es tema central y principal en la arquitectura y los edificios son como instrumentos musicales atravesados por la luz en vez de por el aire", añade. Para referirse a esta constante hace referencia tanto a las obras más pequeñas como la casa Gaspar en Vejer, hasta las más grandes, como la Caja en Granada.

El Premio Nacional de Arquitectura se otorga anualmente a destacados arquitectos españoles de talla internacional y representa el máximo galardón que otorga el Ministerio. Entre los ganadores anteriores están Francisco Javier Sáenz de Oiza (1946 y 1954), Alejandro de la Sota (1974), José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (1948 y 2001), Miguel Fisac (2002), Juan Navarro Baldeweg (2014), Manuel Gallego Jorreto (1997 y 2008) y Rafael Moneo (1961 y 2015).

La trayectoria

Campo Baeza es catedrático emérito de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Académico de la Real Academia de Bellas Artes, Tessenow Medal, Premio Arnold Brunner de la American Academy of Arts and Letters de New York, e International Fellow del RIBA de Londres.

Entre sus obras, cuenta con obras como la Casa Turégano o De Blas, ambas en Madrid, las casas Gaspar, Asencio y Guerrero, la casa del Infinito, Entre Catedrales y el IES Drago, en Cádiz, o la Caja de Granada y el Museo MA, ambos en Granada. También es autor de las casas Moliner en Zaragoza y Rufo en Toledo, así como la Casa Olnick Spanu en Nueva York y la Guardería para Benetton en Venecia.

En 2012, terminó un edificio de oficinas en Zamora, en 2014 y, en 2015, la Casa Cala en Madrid. En este mismo año ha ganado el Primer Premio Ex Aequo por el Centro de Conservación para el Museo del Louvre en Lievin, Francia.

En 2017, finalizó el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en 2020 está desarrollando el concurso ganado para la extensión del Liceo Francés de Madrid.

Es autor de numeroso libros, ha expuesto su obra en importantes espacios internacionales como el Crown Hall de Mies en el IIT de Chicago, en la Basílica de Palladio en Vicenza y el Urban Center de Nueva York o la Iglesia de Santa Irene en Estambul (entre otros muchos), y cuenta con otras distinciones como el Premio COAM y Premio Attolini de la Anahuac en México y en 2019 fue Medalla de oro de la Arquitectura del CSCAE. Es Doctor Honoris Causa por el CEU de Madrid, La Universidad de Rosario, Argentina y la Universidad de Lisboa.