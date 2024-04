La Policía investiga si el fallecido ayer en la plaza de las Canastas de Cádiz sufrió un fuerte golpe que le causó la muerte

Este martes aún se respiraba la pena entre esa pequeña plaza de pueblo que, a veces, representa el rincón de las Canastas del barrio de Santa María de Cádiz.

Allí, casi siempre sólo hay espacio para las risas y para el jolgorio y son especialistas en aprovechar la felicidad, a pesar de que muchos de sus pobladores no cuentan con una situación socioeconómica todo lo boyante que desearían,.

Pero este lunes, la plaza de las Canastas cambió de color. No sonaban las risas sino que sólo se escuchaba el llanto de un grupo de personas que, desoladas, lloraban por la sorpresiva muerte de Benito.

Benito no vivía ni en el edificio en el que encontró su muerte y, al parecer, ni siquiera en el casco histórico de Cádiz, según contaba este martes una vecina del lugar. "Si él pasó por la puerta de mi tienda tres cuartos de hora antes de morir y siempre me saluda con mucho cariño y yo le respondo con un "¿qué pasa, Benito?"". Ya era parte del barrio y, más aún, de la plaza.

Al parecer él se dedicaba a llevar el mantenimiento del número dos de esta céntrica y gaditanísima plaza de Cádiz y este lunes tocaba echarle un vistacillo a uno de los pisos de la cuarta planta de este número 2 de la plaza de las Canastas. Y fue allí, donde, al parecer ocurrió lo que aún se intenta esclarecer por parte de las autoridades, que luchan por dejar claro qué le pasó a Benito.

Y lo mismo que este lunes, minutos después de lo ocurrido, entre los llantos de los varios familiares que , desde Puertatierra se habían desplazado hasta el centro de Cádiz, sólo había comentarios y muchas teorías sobre lo ocurrido, por lo que este periódico prefirió no informar hasta no contar con una versión fiable de lo que allí pasó sobre las once y pico de la mañana de este fatídico e inolvidable lunes.

Este martes, las teorías ya parecían haberse asentado y los vecinos y comerciantes del lugar ya hablaban de Benito, de un hombre muy querido en el barrio, de unos sesenta y tantos años de edad que, al parecer sufrió algún tipo de golpe o desvanecimiento mientras le echaba el vistazo al piso al que, al parecer, le tenía que hacer algunos apaños durante estos días.

Minutos después, Benito, que se encontraba solo en la vivienda en el momento del incidente o accidente, sacó fuerzas de donde pudo y bajó por las escaleras desde la cuarta planta hasta la casapuerta de este número 2 de la plaza de las Canastas donde ya le faltaron fuerzas para seguir y donde, definitivamente, cayó al suelo.

Una vecina que le escuchó quejarse fue la persona que intentó prestarle de inmediato los primeros auxilios ya que, lo primero que pensó es que era alguien que se había colado en el edificio y que estaba armando jaleo. Pero al ver que se trataba de Benito hizo todo lo posible por prestarle su ayuda y por tratar de que alguien llamara a la Policía y a la asistencia médica.

Pero se intentó hacer mucho pero realmente poco se pudo hacer por la vida de Benito. Los propios agentes de la Policía Nacional que quedaron apostados a las puertas del 2 de Las Canastas contaban que se le asistió con unos primeros auxilios, que se le trasladó al ambulatorio más cercano pero que, finalmente, no se pudo hacer nada por este hombre, por Benito, que aunque no era del lugar ha dejado tras de sí el dolor de la muerte de uno más del barrio, un vecino más de la plaza de las Canastas.