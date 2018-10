El SUP reclama el traslado urgente de la Policía Autonómica

El mal estado de la sede de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, en los bajos del edificio de Tiempo Libre, quedó nuevamente patente este pasado domingo, cuando los bomberos tuvieron que personarse en la zona para actuar después de que se produjera una nueva caída de cascotes en la entrada. Además, algunas columnas que sostienen esa zona presentan unas grietas alarmantes.La situación que vive la Policía Autonómica ya ha sido denunciada en más de una ocasión por los sindicatos policiales. Tras este último episodio, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió un comunicado en el que aclaraba que el pasado día 26 mantuvieron una reunión con el nuevo jefe de la Policía Autonómica en Cádiz en la que se trató el tema de la nueva sede y la urgencia del cambio dada la situación del edificio de Tiempo Libre.

El nuevo jefe provincial ha dado su visto bueno a unas dependencias en Zona Franca

Según el SUP, el jefe provincial les informó de que había dado su visto bueno a unas dependencias ubicadas en el edificio Atlas, en la Zona Franca. Este nuevo emplazamiento cuenta con 800 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Está en condiciones de habitabilidad y tiene aparcamiento para los vehículos policiales. “Esperemos que la Junta de Andalucía actúe pronto y no demore más lo que el SUP lleva denunciando y exigiendo desde hace mucho tiempo, y que no es otra cosa que saquen a los policías de allí”, comentaron fuentes policiales.La situación de las dependencias policiales de la ciudad es un caballo de batalla habitual del SUP en sus reclamaciones. Hay que tener en cuenta que Tiempo Libre lleva más de una década cerrado y que desde el primer momento se dijo que la Policía necesitaba otro emplazamiento.

La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, comentó en su última visita a Cádiz que lo ideal sería que la Policía Autonómica tuviera sus propias dependencias dentro de la Ciudad de la Justicia, que la Junta proyecta levantar en los antiguos Depósitos de Tabaco cedidos por el Ayuntamiento para este fin. De cualquier manera, esa solución parece aún lejana y los propios agente están sufriendo en sus carnes las incomodidades de hallarse en unas instalaciones muy deterioradas.

La comisaría provincial

La Policía vive momentos complicados en Cádiz por el mal estado de sus instalaciones. Las obras en la vieja Comisaría Provincial provocaron su traslado al Pirulí, un edificio que no cuenta con calabozos, motivo por el que los traslados de los detenidos hasta San Fernando les crean grandes quebraderos de cabeza a efectos de disponibilidad. Una vez que los trabajos finalicen parece que la Policía volverá a trasladarse hasta la antigua ubicación a la espera de que dentro de unos años se construya otra nueva en la avenida de Astilleros.