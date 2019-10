La Policía Autonómica se instalará en la sede de la delegación de la Junta de la Plaza de España

La sede de la Policía Autonómica, ubicada ahora en los bajos del edificio de Tiempo Libre, irá a parar de aquí a unos meses a la tercera planta del edificio de la Plaza de España de la delegación del Gobierno de la Junta.

La administración regional lleva años buscando una nueva ubicación para los agentes de la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, que a día de hoy ocupa uno de los locales de los bajos del edificio de Tiempo Libre de la capital.

De hecho la ubicación futura de este cuerpo de seguridad ha pasado ya por varios lugares. Se llegó a estudiar en su día instalar la sede provincial en el solar del chalé de San Luis, donde ahora hay un aparcamiento en superficie y donde el Ayuntamiento quiere instalar una biblioteca. Otra posibilidad que también se barajó fue trasladar a este grupo de funcionarios hasta el único edificio que queda en pie del antiguo complejo educativo de la Institución Provincial Gaditana. La última sede que de la que se habló fue el edificio Atlas de la Zona Franca pero “no salen las cuentas”, según indica la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Cádiz en Cádiz, Carmen Velayos. El alquiler de esta sede en la Zona Franca costaba 10.000 euros al mes y hacían falta unos 200.000 euros para adecentar el lugar y adecuarlo a las necesidades de la Policía Autonómica.

“Yo no sé hasta qué punto un edificio de oficinas construidas para el uso civil resulta del todo operativo policialmente hablando”, según Velayos. La secretaria general del SUP en Cádiz recuerda que la Unidad Adscrita de Policía Nacional a la Junta de Andalucía requiere unas peculiaridades y sistemas de seguridad informática muy particular. “No creo que haya que recordarles que lo normal es que nos tengamos que conectar con las bases de la Dirección General de la Policía o con los sistemas de seguridad de las distintas administraciones”, según Velayos.

Carmen Velayos recuerda la situación precaria de la Policía Autonómica, que en Cádiz capital cuenta con 50 funcionarios.