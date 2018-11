¿Podremos viajar en tren a Madrid esta Navidad?

Andan muy preocupados desde hace semanas quienes planean pasar unos días en Madrid o Barcelona en vísperas de Navidad y prefieren el tren al coche para viajar. Muchos ya tienen reserva de alojamiento o restaurantes e incluso entradas para algún espectáculo. O sencillamente han quedado con la familia o los amigos en unos días determinados, imposible de aplazar.

Pero en el momento en el que escribimos esta información todavía no han salido a la venta los billetes de larga distancia con destino a Madrid y Barcelona desde Cádiz. Y lo mismo está ocurriendo en toda Andalucía y en toda España, cuando el compromiso de Renfe y lo habitual es que se pongan a disposición de los viajeros con dos meses de antelación.

Además de preocupación, esta demora está generando quejas y reclamaciones como la de José Luis Pérez, lector de este periódico, que pretende viajar a Madrid el próximo 13 de diciembre. "En atención al cliente me dicen que saldrán en breve, que esté pendiente pro internet, pero llevan semanas diciéndome lo mismo y no me explican el por qué", relata a este periódico.

"He presentado una reclamación por teléfono pero aún no me la han notificado, de manera que me veo reclamando también la reclamación; es bastante surrealista", dice José Luis, fastidiado, pero con guasa.

Nos ponemos en contacto con una portavoz de Renfe en Cádiiz. Nos asegura que ya están poniéndose a la venta los billetes con posibilidades de enlace de media con larga distancia. Trayecto hasta Sevilla y conexión con el Alvia a Madrid, por ejemplo. Y que en los próximos días saldrán los de larga distancia. "No es un problema de Cádiz o de Andalucía, sino en toda España; suele pasar tres o cuatro veces al año", explica. Se trata, al parece, de una cuestión de coordinación de horarios con Adif, "que se solventará pronto".