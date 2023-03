Pocas sorpresas y sin ganadores en el primer debate de candidatos a la Alcaldía de Cádiz

Primer debate electoral a algo menos de tres meses para las elecciones municipales. Pocas sorpresas en este primer cara a cara entre los candidatos y mucha reafirmación de cada una de las ideas que más o menos han ido desgranando hasta este momento en sus comparecencias y entrevistas. Se habló mucho de las pequeñas cosas, de las gestiones del día a día y pocos proyectos estrella, salvo un bosque urbano que puso encima de la mesa David de la Cruz (Adelante Andalucía) pero del que no dijo nada más, el transporte urbano gratuito para los gaditanos de Juan de Dios Sánchez (Ciudadanos) y los aparcamientos en altura de Belgrano (Ahora Cádiz).

Este debate fue organizado por la Asociación de la Prensa de Cádiz y contó con la colaboración de Onda Cádiz. Con la moderación de la periodista Almudena de la Montaña, se celebró en la tarde del viernes, momento en el que fue grabado, y emitido en la noche de esta sábado

Tuvo un formato mixto con varios bloques. La primera con la presentación de cada uno de los candidatos; una segunda donde se les hacía preguntas individualizadas a cada uno de ellos por separado; la tercera que fue el debate en sí mismo y donde más se embarró; una cuarta con preguntas comunes y concretas que cada candidato tenía que contestar con un cartel con las opciones “sí”, “no” y “depende”; y la última era el alegato final o conclusiones.

Con las ausencias de Ismael Beiro (Cádiz sí) y Francisco Martín (Vox), los participantes fueron David de la Cruz (Adelante Andalucía), Bruno García (Partido Popular), Óscar Torres (PSOE), Helena Fernández (Izquierda Gaditana), Juan de Dios Sánchez (Ciudadanos), Eugenio Belgrano (Ahora Cádiz) y Marcelino Laínez (Pacma).

Llamó la atención que en esa fase en la que cada alcaldable dijo quién era y que buscaba con su candidatura, Bruno García y David de la Cruz no perdieron el tiempo y aprovecharon ese tiempo para decir por parte del popular una especie de lema de aspirar a un Cádiz “hecho por y para todos”, mientras que en el caso del sucesor de Kichi vino a decir que estamos mejor que hace ocho años si se atiende a índices de paro, corrupción y los desahucios.

Óscar Torres (PSOE) no apoyará a otro partido si no entra en el gobierno municipal

Eugenio Belgrano pronunció a lo largo del debate en muchísimas ocasiones la frase de Cádiz por encima de todo y de cualquier interés partidsta y pedía que el elector fuera egoísta “para que las decisiones de Cádiz se tomen en Cádiz”.

El socialista Óscar Torres dejó claro que toda su vida profesional ha estado cotizando lejos de la política mientras que Juan de Dios Sánchez defendió la cuarta vía, es decir, puso en entredicho que tanto PSOE, como PP y Adelante Cádiz han estado gobernando y no han ofrecido las soluciones necesarias para Cádiz. Por ello, dijo que “entre todos los gaditanos podemos revivir Cádiz”.

La única mujer presente en el debate es Helena Fernández, cuya formación Izquierda Gaditana es heredera de Ganar Cádiz y, por lo tanto, forma parte del actual equipo de Gobierno. Lo curioso es que si hay confluencia con Adelante Andalucía, dejará de ser candidata. Fernández aprovechó para hacer una presentación del proyecto de su formación, que tiene claro que “el municipalismo es el arma transformadora de la sociedad”.

En el debate, Fernández protagonizó un momento muy simpático cuando se fue de las manos y unos se pisaban a otros sin que se escuchara nada. Ella señaló que “la escucha activa es algo que tenéis que aprender las nuevas masculinidades”.

Marcelino Laínez, de Pacma, defendió que aparte de la vocación animalista de su partido, tiene otras dos patas que son el medio ambiente y la justicia social, y que después de que en las últimas elecciones municipales fuera la fuerza mas votada de las que no obtuvo representación, aspiraban ahora a entrar por fin en las instituciones.

En las preguntas concretas, enviadas por escrito por periodistas de los distintos medios de comunicación, David de la Cruz insistió en que no le pesa suceder a Kichi y aseguró que se siente también responsable de lo hecho estos años “de haber construido un Cádiz más inclusivo”. Bruno García en una cuestión sobre la turistificación señaló que “lo importante para que la gente no se vaya es construir viviendas”; Óscar Torres dijo que no va a tener problemas en que lo conozca la gente porque lleva 14 meses reuniéndose con toda clase de colectivos de la ciudad; Helena Fernández, con respecto a la carpa, cree que hay que buscar entre todos la localización más idónea.

Ismael Beiro (Ahora Cádiz) no estuvo para recoger un premio en Leganés y Francisco Martín (Vox) por problemas de agenda

Juan de Dios Sánchez, tras la huida de los dos anteriores cabezas de lista, dejó claro que él va a permanecer los cuatro años; Eugenio Belgrano se mostró abierto a cualquier tipo de pacto y a cualquier fuerza en el caso que se den las circunstancias; y Laínez respondió a una pregunta sobre las palomas acerca de que hay métodos alternativos a la aniquilación.

El debate puro y duro se introdujo sobre una pregunta sobre la capitalidad de Cádiz y el modelo de ciudad. Aquí se habló mucho de las pequeñas cosas, de la gestión diaria y el tema se empezó a embarrar con una serie de reproches sobre las políticas de vivienda y cifras que cada uno, sobre todo en los casos de PP, PSOE y Adelante Andalucía con Izquierda Gaditana, manejaban como más le convenían.

Tampoco hubo sorpresas en las medidas estrella de unos y otros, ya que ninguno destapó grandes propuestas, quizás esperando a que se acerque más la campaña. Eso sí, Eugenio Belgrano metió el dedo en la llaga diciendo que los tres partidos que han tenido la posibilidad de resolver los problemas de los gaditanos no lo han hecho “y ahora tienen la solución mágica cuando son parte del problema”.

En el turno de las preguntas concretas y en las que había que contestar un cartel, sí llamó la atención de las respuestas de cada candidato a la de si apoyarían a otra formación sin entrar en el gobierno en el caso de que no hubiera mayoría absoluta. Óscar Torres, del PSOE, contestó claramente con un “no”, lo que hace que Adelante Andalucía sepa ya lo que le espera si no salen los números para gobernar en solitario pese a las reticencias públicas mostradas por De la Cruz a este respecto semanas atrás. El no también apareció en el cartel de Bruno García.

En cuanto a las ausencias, Francisco Miguel Martín argumentó problemas de agenda para no asistir, mientras que en el caso de Ismael Beiro (Cádiz sí) fue la de que tenía que asistir a la recogida de un premio en Leganés, poniendo en ambos casos otras prioridades por encima de la de ser candidato a la Alcaldía de Cádiz.