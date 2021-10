El Pleno ratifica la adjudicación del contrato de limpieza a Acciona

No va a ser el último paso del interminable camino para tener un nuevo contrato de limpieza en Cádiz. Ni siquiera el penúltimo. La Corporación Municipal ha ratificado este viernes la propuesta de excluir del proceso de adjudicación a Cointer y poner ahora el contrato en manos de Acciona. Los distintos portavoces han hecho alusión en sus intervenciones a esa posibilidad que ya se da por segura de que la decisión adoptada hoy será motivo de nuevo recurso ante unos tribunales que ya han tumbado el procedimiento en dos ocasiones anteriores.

"Esto es un mamarracho grande. Lo digo con todas las letras", ha estallado el concejal no adscrito, Domingo Villero, en relación a un punto que lejos de ser un mero trámite ha puesto de relieve las grietas del procedimiento. Sobre todo porque el último informe técnico, que concluía que la oferta de Cointer debería ser excluida, ha sido rebatido por la propia Cointer al señalar que contiene una serie de errores considerables que han llevado a esa decisión en contra de sus intereses.

Ese escrito de Cointer denunciando los errores en los cálculos realizados por los técnicos no ha sido incorporado al expediente abordado en el Pleno ni tampoco ha sido remitido a los grupos municipales, por lo que la denuncia no ha sido considerada. De hecho, la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha considerado que esas alegaciones son "extemporáneas y no deben incorporarse".