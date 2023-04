Pintarraheô: “El concepto del cartel es rompedor y vanguardista por múltiples razones”

Pintarraheô es un artista urbano en boga, defensor de sus raíces y activista del andaluz (de l’andalûh) con el uso en sus obras de la propuesta ortográfica EPA (Êttandâ pal Andalûh), que ha llevada a grafitis, serigrafías, redes sociales o, por ejemplo, el cartel de la Semana Santa gaditana que ahora comienza. Aprovechando el eslabón entre el Congreso de la Lengua que acabamos de celebrar y la fiesta de la pasión que recién inicia, hemos querido analizar con él (mantiene su anonimato y prefiere el tuteo como tratamiento para la entrevista) estos aspectos que entroncan ambas celebraciones.

–Comienza ahora la Semana Santa y tu trabajo forma parte protagonista de la fiesta en Cádiz con la participación en el cartel, ¿por qué eligió esa frase de 'Çeñôh de lô êppaçiô infinitô'?

–La estrofa completa reza: "Çeñôh de lô êppaçiô infinitô, tu que tienê pâh entre lâ manô, derrámala çeñôh te lo çuplico y ençeñalê a amâh a mî ermanô". A mi parecer esos versos recogen muy bien los principios éticos universales del amor, la paz y la solidaridad, que aunque están contextualizados en particular en el cristianismo, no le son exclusivos.

Por añadidura el hecho de que pertenezcan a la famosa canción de Manuel Molina y Tele Palacios Todo es de color le da un aroma flamenco que aterriza esos principios universales en nuestra tierra y en nuestra cultura.

–Entroncando con el recién concluido Congreso de la Lengua, en tu trabajo siempre haces uso de la EPA, ¿por qué?, ¿te han caído más críticas o halagos por su uso en obras como este cartel de la Semana Santa?

–Siempre uso la ortografía EPA (Êttandâ Pal Andalûh) porque es una ortografía coherente y robusta que me permite usar lo que quiero expresar del modo en el que quiero expresarlo: en Andaluz. Además siempre quise huir de ortografías intuitivas y poco consistentes, eso en mi opinión acaba haciendo del andaluz algo poco serio y solo para el chiste o el folklore. Yo quiero hacer un uso serio y formal de nuestra lengua, que es lo que en mi opinión se merece.

En cuanto a alabanzas y críticas la verdad es que, para mi total sorpresa, ha habido opiniones mayoritariamente positivas sobre el cartel. Me ha costado encontrar voces realmente críticas con el cartel o con el hecho de que se haya usado en andaluz para su ejecución. La verdad que era una apuesta arriesgadísima, pero estoy gratamente sorprendido y realmente contento con la acogida que ha tenido.

Me parece una cosa muy llamativa que el primer cartel de fiestas populares de una capital andaluza que haya usado un andaluz formal haya sido precisamente una Semana Santa. Uno hubiese podido pensar que eso estaba muy lejos, que primero iría un carnaval o una reunión de cante flamenco, contextos donde la entrada del andaluz se pensaría más 'natural'. Sin embargo ha sido una Semana Santa la primera en hacerlo, y la verdad que me encanta que así haya sido, y un verdadero honor haber participado en ese hito.

–También colaboraste en el disfraz de Lola Cazalilla para la final del Falla del carnaval con el uso de la EPA, ¿recibiste la misma reacción de la gente por esos trabajos en contextos tan diferentes?

–El que conozca un poquito del Carnaval de Cádiz sabe que el tipo que lleva la concejala de Cultura el día de la Gran Final del Falla es siempre el centro de todas las miradas. Cuando Lola me contactó para colaborar en él me sentí tremendamente honrado y lo encaré como lo que es: un privilegio y un reto. Poder reflejar en andaluz versos de autores tan importantes como Alberti, Quiñones, Ory, María Zambrano, Lorca, Benot y Mariana Pineda con mi letra y en ortografía EPA en el contexto de ese tipo tan maravilloso es algo, para mi, único.

Además que lo mío fue una parte muy visible y espectacular del tipo, pero fue un tremendo trabajo en equipo: la coordinación de Dani Obregón, el maquillaje y peluquería de Sara Romero y Jesús del Camerino de Artes y Horrores, la auténtica obra de arte de Berta Miró CrazyHats, el trabajo de los artesanos del corsé, falda y complementos de Quattros, Jorge Gómez, Joaquín Gutierres y Maria Jesús Bernal.

Creo que en conjunto hicimos un trabajo tan cuidado y espectacular que apenas aparecieron voces críticas. Y si las hubiese habido, siempre respetando el derecho de cualquiera a opinar, me habrían parecido totalmente injustificadas dada la calidad del resultado.

–Volviendo al cartel, tiene un concepto muy urbano y rompedor, lleno de simbología que no sé hasta qué punto es fácil de percibir por el ciudadano, ¿qué opinas?

– El concepto del cartel me parece efectivamente muy rompedor y vanguardista por múltiples razones. En primer lugar que la conformación del equipo de trabajo seamos un pintor, un diseñador y un artista urbano (Dani Franca, Ale Rojas y yo mismo) lo hace algo ya de por sí original.

La simbología que ha conceptualizado Daniel me parece de una riqueza tremenda. En la obra nos muestra un lugar, el muro, que ve pasar el tiempo. El tiempo que saca la caliche, el pegado y ajado de un cartel de carnaval, encima un cartel de la Semana Santa que también el tiempo degrada y, finalmente, una intervención textual de un artista urbano. Mostrar el paso del tiempo en una obra pictórica me parece de las cosas más difíciles y, a mi parecer, Daniel lo ha conseguido con maestría usando elementos que podrían parecer dispares e imposibles de aunar.

– ¿Algún mensaje más antes del inicio de la fiesta?

–Pues me gustaría agradecer a toda la gente de Cádiz que me ha acogido con tanto cariño, la verdad es que me han hecho sentir como en casa y como un privilegiado de poder vivir desde dentro dos festividades tan señaladas y especiales en la ciudad como son el Carnaval y la Semana Santa.