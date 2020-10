Casa Rafael, cuya gerencia recae en Rafael Montero, ha perdido 10 mesas por las restricciones de aforo más la terraza que el Ayuntamiento obligó a quitar antes del confinamiento. Eso se ha traducido en la pérdida del 50% de su clientela.

“Hemos ido adaptándonos a los cambios que se nos exige a la hostelería, pero no entendemos ciertas decisiones por parte del Ayuntamiento como eliminar la terraza, que ha estado ahí durante 20 años sin ningún problema. Creo que falta empatía hacia los empresarios y los trabajadores en general. Pedimos mesas más pequeñas, porque ahora con el Covid mucha gente no viene si no hay terraza, pero se niegan en redondo porque dicen que esta calle es una vía de evacuación, aunque hay unos pivotes al final que impiden el paso de vehículos. De momento hemos decidido aguantar, no nos queda otra, aunque aún tenemos a tres trabajadores en un ERTE. Hay noches que cerramos porque no vienen clientes”.