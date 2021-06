La Peña Los Dedócratas se transformará en un hotel de una estrella

La Peña Los Dedócratas, situada en el número 7 de la calle Rosario, es una de las más señeras de la ciudad. Nacida al calor del coro del mismo nombre, que supuso con la llegada de la democracia la reactivación de una modalidad que se encontraba alicaída, era una de las entidades más fuertes en los años 80 y 90, en los que estas tenían una gran importancia en la ciudad. Sin embargo, hace unos años tuvo que cerrar sus puertas debido al mal estado del edificio en el que se encontraba, que era de su propiedad. Próximamente, esta finca se transformará en un hotel de una estrella, sumándose a la oferta de establecimientos con encanto, que se están poniendo de moda en la capital con multitud de proyectos que se están poniendo en marcha en pequeños edificios del casco antiguo que están siendo rehabilitados.

Detrás de este futuro establecimiento se encuentra un inversor gaditano especializado en el sector hotelero que ha visto en este edificio una buena oportunidad para abrir un nuevo negocio dirigido al turismo una vez que la Peña Los Dedócratas decidió ponerlo a la venta debido a que no podía asumir la profunda reforma que necesitaba. Su ubicación, en pleno centro de la ciudad y rodeado de monumentos, comercios y negocios de hostelería, lo hacen ideal para la apertura de un hotel con encanto, además de la rentabilidad económica que le podía sacar este inversor a la ocasión que se le había aparecido de poder comprar el edificio.

El proyecto para la construcción del futuro hotel de una estrella en la calle Rosario ha sido redactado por el arquitecto Antonio González Ballester. Contará con 19 habitaciones repartidas entre todas sus plantas. La intención del inversor es que este establecimiento hotelero ya esté en funcionamiento entre finales de 2022 y principios de 2023, unas fechas en las que ya se espera que el coronavirus se haya convertido en un triste recuerdo. Para ello, ya se está ultimando la tramitación burocrática con el objetivo de comenzar las obras en la mayor brevedad posible.

La finca, que será sometida a una importante rehabilitación, cuenta con una superficie construida total de unos 800 metros cuadrados, teniendo con más fondo que fachada. Sobre el edificio, explica González Ballester que "su configuración es la de la típica casa de Cádiz que cuenta con un zaguán que da entrada a un patio con galería superior mediante la cual se accede a las diferentes estancias". A ella da la escalera principal del inmueble, que tendrá que ser reformada para cumplir con la normativa urbanística debido a que se estrecha en la parte superior.

Una de las curiosidades de este proyecto es que la zona en la que se encuentra el escenario de la Peña Los Dedócratas se abrirá como segundo patio de luces. Explica el arquitecto que este espacio "se encuentra techado en planta baja para formar parte del local de la peña, por lo que nosotros vamos a demoler el forjado para poder llevar el patio trasero hasta ella y dar iluminación a las estancias que se encuentren en este lugar". Entre ellas, estará la habitación habilitada para personas con movilidad reducida, que dará al citado patio.

Dentro del proyecto, relata el arquitecto que "el hotel va a ser de una categoría superior a la que tendrá porque va a tener una decoración cuidada y mimada. No por ser un hotel de una estrella no va a tener detalles cuidados ni va a estar bien decorado. Va a ser de una estrella en cumplimiento de la normativa a la que se ve sometida esta edificación, pero no va a tener nada que envidiar a un hotel de cuatro o cinco estrellas, lo que pasa es que el edificio y las habitaciones tienen el tamaño que tiene".

Este edificio cuenta con una protección de grado 3 en el PGOU, por lo que el proyecto solo tiene la obligación de respetar su fachada. Aun así, González Ballester indica que "vamos a corregir el hueco de la puerta de entrada a la Peña Los Dedócratas para dejarla con las proporciones típicas de las casas de la época en cuanto a huecos de fachada". Junto a esto, "queremos sacarle la piedra ostionera para dejarla a la vista". En el resto de la finca, pretende respetar su configuración, aunque sí se realizarán algunos cambios en la compartimentación de las estancias, la eliminación de los cierros de las galerías para dar mayor amplitud al patio principal, la instalación de una segunda escalera contra incendios o la colocación de un ascensor, entre otras intervenciones.

En cuanto a los servicios, las zonas de uso común se situarán en gran parte del local en el que se encontraba la Peña Los Dedócratas. En este lugar se habilitarán una sala de estar con máquinas de autoservicio por si los clientes desean tomarse un aperitivo y una sala de televisión. Por su parte, la azotea contará con una terraza y un solárium. De hecho, la ausencia de una cafetería o un bufé de comida hará que los establecimientos de su entorno se beneficien de su clientela. Una apuesta por un mayor valor del visitante que use este hotel que, según el responsable del proyecto, se materializa en que "la gente que vendrá aquí a alojarse utilizará los servicios que la ciudad ofrece y los comercios de la zona", por lo que considera que es "un concepto radicalmente opuesto" al de los apartamentos turísticos debido a que "los turistas generarán ingresos a los establecimientos del entorno debido a que desayunarán, comerán y cenarán fuera del hotel".