Pemán y Cádiz: Unidos para siempre por la historia

Recuerdo la reacción del señor alcalde de Cádiz ante la retirada del busto de Pemán en Jerez. Él también lo recordará… o no, pues la memoria es selectiva. Si se ha olvidado que busque en la hemeroteca que para eso está. Quizás hasta se sorprenda.Al menos en Jerez actuaron con total coherencia. Ningún asesino, misógino y fascista es merecedor de ser recordado. Fue una decisión consecuente. Consecuente con su ignorancia, odio y sectarismo radical.Me quedo con Ana Fernández de Cosa y la defensa valiente de “su viciada verdad”. Mucho peor es el que no va de cara. El que actúa sibilinamente con nocturnidad en el Parque Genovés o deja ahora actuar a otros (Martín Vila), por falta de arrestos, tratando de eludir así la responsabilidad. La historia, la de verdad, la insobornable, pone a cada uno en su sitio. A todos. Señor alcalde de Cádiz: en cien años, todos muertos.

¿Cómo le recordará a usted la historia? … se me ocurre una manera: “D. José María González, quien fue conocido como Kichi, quien tuvo el privilegio de ser alcalde de Cádiz, la ciudad más antigua de Europa, gracias a sus valores democráticos y el respeto a la memoria de sus mayores, supo gobernar para todos los gaditanos con enorme esfuerzo, trabajo y dedicación”. Está usted a tiempo.

Me hubiera encantado, a mí y otros tantos miembros de la familia, hablar de estos asuntos en privado con el señor alcalde, pero no es posible. No le gusta. No contesta. No recibe. No se debe sentir cómodo. Y no lo entiendo, pues le puedo asegurar que siempre hemos tenido una actitud constructiva y dialogante. Esa misma actitud que tuvo Pemán y que tanto contribuyó a que hoy vivamos en una monarquía parlamentaria.Han ido ustedes demasiado lejos con su Ley de Memoria Democrática. ¿Acaso piensan que quitando la placa de su casa natal Pemán dejará de haber nacido allí, en el centro de Cádiz? Es tan gaditano como los odiadores que nos gobiernan. Esa es la riqueza histórica de Cádiz. Ser una ciudad multicultural y de pensamiento libre. Pero tan libre y respetado debe ser el que tiene valores tradicionales como cualquier otro. Parece mentira que una ley que se llame de esa manera tenga por objeto la exterminación total de Pemán. Ni memoria, ni democracia. Pemán fue pieza clave en la vuelta a la democracia que hoy disfrutamos. Pemán es el cimiento y resurgir de las letras en Cádiz. Pemán fue de los mejores embajadores que tuvo Cádiz por todo el mundo. Pemán, con su abrazo a Alberti, marcó la línea de actuación hacia la reconciliación.

Pemán amó Cádiz en vida. Cada pueblo que uno visita en esta maravillosa provincia tiene una poesía dedicada por Pemán en sus blancas paredes. Es triste que tengamos que estar así. Vamos hacia atrás. Desde que con enorme esfuerzo y generosidad se unieron los padres de la Constitución para dejar sus diferencias y mirar hacia delante, nunca ha habido tanto distanciamiento, odio visceral, desencuentro… nos llevan ustedes al límite con su injusticia. Han instaurado la cultura de la incultura y así es complicado

Mucha culpa de todo esto la tiene el peor presidente electo de nuestra historia contemporánea: Zapatero. Y también Mariano Rajoy, que aún no se ha enterado de que obtuvo mayoría absoluta. Rectifiquen antes de que la ley les haga rectificar. Pemán siempre será parte de Cádiz. Cádiz siempre será parte de Pemán. La historia les une irremediablemente. Y por mucho que traten de borrarlo, su nombre seguirá escrito en grandes letras en el cielo – y reflejado en el mar - desde Cadíz a Latinoamérica.

Como dice la letra del himno de nuestra querida armada escrita por Pemán; Por ti, Patria, por ti sola/ mi vida a los mares di, / por ti al peligro ofrecí/ mis obras y pensamientos/ en la Rosa de los Vientos/ me crucifico en ti/.Ya está crucificado. Tranquilos que ya murió. Subsanen su error, miren hacia delante y déjenlo descansar en paz.