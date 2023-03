Palabras del Doce

El eterno debate del ¡Viva la Pepa!

¿Cómo sería el lenguaje de la calle en el Doce? El profesor José María García León afronta la pregunta con la complejidad de la ausencia de referencias explícitas y con un dato perteneciente a la Europa de la época y que, perfectamente, se puede extrapolar a España: “ A principios del siglo XIX, se calcula que había un 88% de analfabetos en la población europea. El lenguaje de la calle sería el lenguaje popular, como en gran parte de la población del imperio español en América, con ciertos particularismos”.

Cádiz era por entonces una ciudad comercial en la que concurrían muchas nacionalidades europeas y que, por tanto, era hasta cierto punto un Babel de idiomas muy diversos. Una circunstancia que pudo influir en el lenguaje de la calle, en el popular, que en la prensa se reflejaba de una manera muy particular: “La prensa, cuando quiere decir ‘God Save the Queen’, lo escribe como suena, como se pronuncia, literalmente, no como se escribe; en el Diario Mercantil, por ejemplo: ‘God seiv de quin...’. Llegaron muchas palabras de América y de Europa, hubo muchos anglicismos en Cádiz. por encima de lo francés, que era más antipopular dentro del contexto de la Guerra de la Independencia”.

¿Y el grito de Viva la Pepa? García León tiene una postura clara y prudente: “Si me voy a los documentos, no encuentro nada. No pretendo sentar cátedra, porque sería una petulancia por mi parte y porque, además, la historia siempre está abierta, en cualquier momento puede salir un documento, pero si se leen las memorias de Alcalá Galiano, las de Toreno, los periódicos de la época, los panfletos... No aparece nunca ese grito. Incluso en torno al primer centenario de las Cortes, cuando el famoso cuadro de Viniegra o el Monumento a las Cortes, en esa época, un siglo después de la proclamación de la Constitución, tampoco aparece el grito de Viva la Pepa”.