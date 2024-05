Paco Sepúlveda: 'Historias' es una peli para que, mientras la ves, te preguntes si estás haciendo lo que quieres"

Paco Sepúlveda está a punto de estrenar en casa su nueva película, Historias, en los cines de El Corte Inglés cuando nos atiende para esta entrevista en la tarde del viernes. Le respaldan los actores Diego Domínguez y Nahuel Picone (también productor de la cinta), que se han puesto en la piel de estas narraciones que recorren todas las etapas vitales, desde el nacimiento hasta afrontar la muerte, a través de los miedos y las angustias que afloran en ellas. Once Historias donde se trata lo más profundo y humano. Y donde Sepúlveda pone bajo su batuta a un gran elenco de actores como Juan Diego, Fernando Tejero, Maggie Civantos, Eduardo Blanco, Aura Garrido o Emilio Gutiérrez-Caba, entre otros.

- Están en plena promoción de la película, imagino que algo cansados de tanta entrevista

Paco Sepúlveda (PS): Es ilusionante que la prensa se haga eco y tenga ganas de saber sobre la peli y es importante para animar a que la gente vaya a las salas de cine, que al final es lo que nos interesa ahora mismo.

Diego Domínguez (DD): Bueno, y es importante apoyar al director en su ciudad, ojalá se pudiera hacer en todas las películas.

- Se habla sobre el miedo en seis o siete de las once historias que componen la película, ¿por qué esa necesidad?

PS: Se habla sobre todo del miedo mío a través de los personajes y de cómo he vivido yo el miedo, cómo lo he ido atravesando a través del tiempo, de ver a mis padres atravesarlo también, como no lo han dicho nunca pero les pasaba. Y sobre todo por la necesidad de que compartamos eso y no nos lo callemos, porque al final callarnos es lo que hace que se encalle y vengan todas estas enfermedades y peleas... todo aquello que nos pasa por no expresar cosas que tachamos como negativas y depende de cómo las expresemos pueden ser motivo de unión o un disparador.

- Había subrayado una frase de una de las historias, rodada justo aquí al lado junto al Puente de la Constitución, que dice: "El miedo se comparte. Yo también tengo miedo pero no dejo que me paralice la vida". Ahí sale esa necesidad de compartir y de comunicar.

PS: Justo, es eso, lo que decía, cuando se comparte todo, pero más estos sentimientos que no los hablamos, al compartirlo se hacen más livianos y eso se transforma en amor, en unión.

- En las conversaciones de estas 'Historias' salen también muchas inseguridades, ¿nos hace falta aceptarnos más a nosotros mismos para que esto no nos lastre en nuestras relaciones con los demás?

Nahuel Picone (NP): Sí, Paco habla mucho en la peli de la aceptación de lo que nos está pasando, de ponerlo en palabras. Poder expresarlo nos da calma. El arte todo el tiempo intenta expresar algo para que llegue a la otra persona y se sienta interpelada, entonces, al final es liberar nuestra capacidad de expresión lo que nos termina vinculando honestamente.

DD: Inseguridades tenemos todos y en todas las etapas de la vida, entonces los personajes van contando los suyos. Lastres vamos arrastrando todos, más cuando se trata de amar, cuando surcamos un montón de miedos, pero de eso se trata y es lo que cuenta Paco. Es normal, genuino y cotidiano todo esto de sufrir y de pasar etapas de vida donde no sabes por donde te va a llevar el miedo.

Lo esencial parte de darte cuenta si estás viviendo la vida que quieres, porque tenemos una solo"

PS: Uno se muestra más seguro cuando habla sobre el otro, es todo más fácil.

- Hablar de miedos, inseguridades y ansiedad ahora que la salud mental forma parte del debate social y de la agenda política, ¿nos hace falta más terapia?

PS: Total, es que por culpa de no hablar de lo que nos pasa, nos polarizamos. Se crean estas extremas tanto a izquierda como a derecha con discursos a los que tienes que pertenecer sí o sí, no hay tiempo de reflexión.

- Las historias en su mayoría están protagonizadas por dos personas, una que se desahoga y la otra que consuela, se le da importancia al mensaje de buscar la persona en la que apoyarte.

DD: Hace muy poquito que existe un teléfono de apoyo a la salud mental o de un socorro que necesitemos instantáneo. Vamos bien encaminados pero hace falta mucho recorrido todavía. Así que sí, es buscar la persona que te pueda dar apoyo, pero sobre todo comunicarlo.

- Aún así, rezuma un mensaje de esperanza y de las segundas oportunidades que deja un poso mayormente positivo en estas Historias.

PS: Sí, algo de lo que se está hablando mucho de la peli es que la califican con adjetivos como optimista, luminosa y yo no tenía una intención de que fuera de ninguna manera sino simplemente expresar algo. Y esos adjetivos justo vienen de la posibilidad de expresar, cuando somos libres creo que aparece este optimismo de "ah vale, que yo también puedo ser" y eso es lo que te da luz. La expresión es la luz y lo contrario es la oscuridad.

DD: Y que bonito es pensar que hay una segunda vida, vivir con ese recurso. Hay gente que lo llama religión, otros optimismo, como quieras llamarlo. Pero es bonito pensar que después de esta vida hay otra cosa más tarde, quién sabe, y agarra un color medio místico y medio poético que creo que es interesante.

- Hablando de segundas vidas, Juan Diego vuelve después de desaparecer hace dos años, con la única Historia protagonizada por una sola persona. Ya que hablamos tanto de sentimientos, ¿cuál es el que les levanta el traerle de nuevo a la pantalla?

PS: Parece que ha sido premonitorio porque hace cuatro años que rodamos esto, en 2020, pero fue una despedida que estaba hecha para la película y ha resultado que estaba hecha para la vida. Y después para la vida a través del cine porque es un modo de ver cómo de grande era su carrera, la cola que trae, que dos años después de que se muriera estrena una película. Y a nosotros nos hizo un regalo, a todos.

DD: Es una maravilla que confiara en ti. Y aparte, para mi generación, soy del 91, para los que nos apasiona este oficio, Juan Diego es una eminencia, nos ha dejado un legado enorme. Fue de los pioneros en traer a España un código de interpretación muy realista, antes que él existía mucho estereotipo.

"No solo me gustaría rodar en Cádiz, sino que me encantaría montar una escuela de interpretación aquí"

- En las últimas historias se habla mucho de balance, pero es muy joven ¿cómo afronta los debates internos de esas edades para poder reflejarlos?

PS: Pues creo que tiene que ver con la intuición, con mi proceso de actor en el que he trabajado muchos años con una técnica que tiene que ver con la introspección, por eso también mi obsesión por la expresión. Claramente la vida vista y vivida a través de mis padres y de mis hermanos mayores, mi hermano mayor tiene quince años más que yo, así que estoy acostumbrado a relacionarme con gente que es bastante más mayor. Además desde chico, sin darme cuenta, le prestaba mucha atención a las emociones, me interesaba fijarme en sus relaciones y ver lo que no se decían entre ellos.

- Interpreto como una conclusión cuando se habla de lo esencial en la última Historia después de transitar por todas esas emociones durante la película, ¿me equivoco?

DD: Es que para cada uno lo esencial es una cosa muy distinta o lo que le toca transitar le va a llevar a diferentes conclusiones de la vida. Pero creo que eso es lo lindo, Paco no nos ha posicionado a la hora de hacer la película para juzgar, sino al revés. Él da su opinión, su sensación de cómo se ha sentido, cuáles van a ser sus esencias. A mi me parece que es el lugar político idóneo desde donde abordarlo, y nosotros como orfebres de su película, de acatarlo. Yo no voy a juzgar a mi personaje.

- Claro, no me refiero a lo esencial como un sitio universal al que llegar todos, sino en la búsqueda de cada uno para llegar a lo esencial como herramienta para afrontar esos miedos y encontrar paz

NP: Quizás, quitar aquello que nos sobra, que nos intercepta cuando intentamos llegar al otro o a nosotros mismos.

PS: Lo esencial es todo aquello que somos, y para saber qué somos hay que mirar para dentro. Es una peli que propone eso, que mientras la ves te preguntes si estás haciendo lo que quieres, si estás expresando a las personas que tienes cerca cómo te sientes... porque al final hablas de ti. Es verdad que necesitas un otro, un interlocutor y por eso las escenas siempre tienen a otra persona porque hay que decírselo a alguien. No es lo mismo decirlo al espejo que cuando tienes a alguien delante y se crea esa comunicación. Yo creo que lo esencial parte de ahí, de darte cuenta de si estás viviendo la vida que de verdad quieres porque tenemos una solo.

- Bueno, presenta la película en Cádiz donde ha rodado parte y habla de futuros proyectos por aquí...

PS: Tengo muchas ganas de rodar en Cádiz, de traer a mis amigos y que rodemos aquí. Tengo el pensamiento, no sé si erróneo, de que es difícil rodar en Cádiz porque hay poca industria. No solo me gustaría rodar, sino que me gustaría montar una escuela de interpretación en Cádiz, me encantaría. Cádiz es perfecto para rodar, pero se necesitan ayudas también y todo este jaleo que hay que hacer para levantar una producción, pero ojalá que sí. ¿No os gustaría venir a rodar aquí?

DD: (risas) Bueno, tú y yo nos conocimos rodando aquí, en Barbate en 2016.

- Pues les dejo que presenten la película en sala si no quieren añadir nada más...

PS: Pues que la gente vaya al cine a ver la peli y que apoyen la taquilla que es complicado hacer cine hoy día.

DD: Que merece muchísimo la pena, que ver la peli es como hacer una especie de terapia.

NP: Es un hermoso plan para toda la familia ir a ver Historias en el cine.