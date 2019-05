Pocos minutos después de que concluyese un trepidante escrutinio, Paco Piniella, recién elegido rector de la Universidad de Cádiz (UCA) manifestaba a este periódico su alegría desde el cuartel general de su candidatura en la Facultad de Enfermería.

"Estoy muy contento, muy emocionado, me he hartado de llorar y me he acordado de mi padre y de mi madre", cuenta al otro lado del teléfono.

"Ha sido un proceso muy duro, pero ha merecido la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Cuando llegamos, a mi no me conocía nadie, levantamos una candidatura de la nada y hemos conseguido la mayor parte de los votos totales, más de mil más que la otra candidatura", recapitula el sexto rector de la UCA.

¿Qué es lo primero que hará nada más llegar al Rectorado? "Ahora mismo estoy en una nebulosa, pero lo importante es que la Universidad siga funcionando, porque el calendario electoral se ha alargado demasiado y ya estamos en la recta final del curso. Vamos a tomar posesión en un momento muy delicado".