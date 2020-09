El PSOE pide el vallado de la azotea del colegio San Rafael

El edil del grupo municipal del PSOE, Javier Ramírez, ha señalado que su formacion ha presentado una iniciativa en el Ayuntamiento de Cádiz para solicitar mejoras en el colegio San Rafael. En concreto, desde la formación socialista han solicitado el vallado de la azotea, "una obra de adecuación que existe en otros centros como San Felipe o Carlos III" y que, actualmente, resulta imprescindible como medida de seguridad ante el Covid-19 porque, de encontrarse vallada, la azotea serviría como espacio de recreo de parte del alumnado, según han trasladado representantes del propio centro durante la celebración del último Consejo escolar. "La adecuación de la azotea con el vallado es básica para poder distribuir las diferentes líneas en el horario del recreo, garantizar la separación de los alumnos, el mantenimiento de los grupos burbuja e así impedir rebrotes y contagios en el centro escolar", ha explicado el concejal socialista.

Así mismo, el concejal ha incidido también en que es necesario realizar obras de adecuación en los patios de este centro escolar, "puesto que la obra realizada por el Ayuntamiento ha dado muestras de grandes deficiencias que deben ser solventadas cuanto antes, tal y como han denunciado desde el propio centro", ha señalado el edil.

Para finalizar, Javier Ramirez ha advertido que el mantenimiento del centro, que es competencia municipal, "deja mucho que desear", con ventanas que no abren correctamente, falta de baños adaptados para los alumnos de educación infantil, o de reparación de paredes que se encuentran en mal estado. "Estos son solo algunos ejemplos, esperemos que desde la Delegación Municipal de Educación apuesten de verdad por la educación pública y no se queden tan solo en el arreglo del patio, que además no se ha llevado a cabo de forma diligente", ha concluido el concejal.