El PSOE solicita información sobre el traslado del aparcamiento de la estación de trenes de Cádiz

El grupo municipal socialista va a solicitar al concejal responsable de urbanismo, Martín Vila, información sobre el proceso en el que se encuentra el Plan Plaza de Sevilla y, en concreto, sobre la zona ajardinada prevista en el lugar donde actualmente se encuentra el aparcamiento gestionado por la empresa Saba. Tal y como ha explicado la concejala socialista, Natalia Álvarez, “este mes los abonados al aparcamiento situado junto a la estación de tren tienen que retirar sus vehículos a pesar de que es probable que las obras no empiecen a corto plazo”. Al menos, esta es la premisa de la que parte el grupo socialista puesto que en ningún momento se le ha trasladado información a este respecto, ni sobre la firma de la modificación del convenio para transformar el aparcamiento en un parque, tal y como contempla el Plan Plaza de Sevilla.

En concreto, en el escrito que presentará el grupo municipal, requieren información sobre la programación de las obras y la fecha prevista de inicio; sobre la empresa encargada de las obras; las alternativas ofrecidas a los usuarios del aparcamiento, y si se ha llevado a cabo el proceso de participación de grupos profesionales expertos para recabar ideas para la intervención paisajística, tal y como especificaba la iniciativa socialista aprobada en el pleno del 26 de febrero de 2016.

Álvarez ha criticado “la absoluta falta de transparencia” y ha advertido que, si las obras no van a comenzar a corto plazo, “lo único que va a conseguir el concejal Martín Vila es generar un problema donde no lo hay”. “Cádiz es una ciudad con un problema grave de aparcamiento, y pretenden desalojar unos vehículos sin ofrecer a los abonados una alternativa real, porque no sabemos realmente la capacidad de absorción de los parkings cercanos”, ha puntualizado Natalia Álvarez. “Si las obras no van a comenzar de forma inmediata, al final nos encontraremos con un solar vacío que se irá deteriorando y aún más problema de aparcamiento en el caso histórico de la ciudad”, ha concluido la concejala.