El PSOE acusa a Martín Vila de "maltratar a la hostelería"

La portavoz del grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, ha visitado diferentes bares y restaurantes del casco antiguo para mostrarles su apoyo ante la política de movilidad que está llevando a cabo el equipo de gobierno, “que está forzando a la ubicación de las terrazas en zonas cada vez más estrechas y que no permiten el correcto desarrollo de la actividad”. En concreto, la portavoz del PSOE pone como ejemplo las plazas Mina y Candelaria, “en Candelaria ya hemos visto que hay restaurantes que ni siquiera van a montar las terrazas porque consideran, con razón, que el espacio previsto en la calzada en lugar de en la plaza, la imposibilidad de colocar sombrillas y la pérdida de mesas para garantizar las distancias, no permite ofrecer un buen servicio al cliente”. Por otro lado, en plaza Mina, las terrazas actualmente se encuentran entre la fila interior de bancos de la plaza y los parterres de los jardines, “una ubicación que tampoco permite mantener las distancias de seguridad aconsejadas por las autoridades sanitarias", señala la portavoz socialista, "además de dificultar enormemente el trabajo a los camareros e imposibilitar el acceso a la mayoría de las mesas a personas con movilidad reducida, que no disponen de espacio para acceder cómodamente".

Mara Rodríguez critica la actitud del concejal de Urbanismo, Martín Vila, "una vez más nos encontramos con su absoluta falta de diálogo con el colectivo, que supone un maltrato constante a la hostelería", y subraya que, ante la difícil situación que están viviendo en el sector, “hay que buscar el consenso y poner soluciones” para permitir tanto el tránsito de los peatones como la ubicación de terrazas, "no es necesario criminalizar a un sector para apoyar a otros, debe existir un equilibrio; se pueden evitar más perdidas de negocios y puestos de trabajo sin que se vea afectado el viandante”, afirma la portavoz.

Para finalizar, Mara Rodríguez recuerda que existe una mesa de seguimiento que se constituyó para la ordenanza de terrazas, "una herramienta fundamental para encontrar ese equilibrio y escuchar a los hosteleros, pero la realidad es que esta mesa no se reúne con la periodicidad que debería”, destaca Rodríguez, "una muestra más de que el consenso y la participación no existe realmente ni para Martín Vila ni para el resto del equipo de gobierno".