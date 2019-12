El PSOE pide a Kichi que tome "medidas urgentes y estructurales" para frenar la pérdida de población

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha defendido la necesidad de llevar a cabo "medidas urgentes y estructurales" para frenar la sangría de población que sufre Cádiz tras publicarse esta mañana en el BOE los datos del padrón municipal, que señalan que la capital gaditana ha vuelto a perder casi 1.000 habitantes en 2018.

"Este año tenemos que lamentar que casi mil gaditanos hayan dejado nuestra ciudad. Nuevamente, se trata de una cifra demoledora ante la que hay que actuar generando oportunidades de futuro", ha asegurado Mara Rodríguez.

La portavoz socialista ha recordado que "en los últimos 25 años Cádiz ha perdido 30.000 habitantes", por lo que ha calificado esta situación como "insostenible". Una situación que "comenzó con el Gobierno de Teófila Martínez y que José María González tampoco está siendo capaz de frenar". Por ello, ha señalado que "el Ayuntamiento debe liderar un modelo de arraigo en la ciudad que frene esta sangría de población".

"Es fundamental que seamos capaces de crear las condiciones idóneas para que los ciudadanos puedan desarrollar un proyecto de vida en Cádiz. Desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho y los socialistas ya hemos marcado esa hoja de ruta para el próximo año, empezando por aprobar los presupuestos para 2020, unas cuentas que deben estar centradas en el empleo, la vivienda y la protección social", ha defendido Mara Rodríguez.

Ante unos datos que vuelven a ser negativos por la sangría que se lleva produciendo en las últimas décadas, la edil del PSOE ha resaltado que "es inadmisible que los gaditanos tengan que emigrar o irse a ciudades limítrofes porque no tienen la oportunidad de vivir en Cádiz y que, desde la administración local, no se les esté dando una respuesta. Estamos sufriendo una pérdida social, económica y de talento que no nos podemos permitir".

Entre los asuntos pendientes para el arraigo de la población, Rodríguez ha relatado que "es vital que desde el Ayuntamiento se lidere el diseño de un nuevo PGOU que genere oportunidades de futuro; el desarrollo del proyecto de Valcárcel, para reforzar nuestro cinturón universitario y dinamizar económicamente la ciudad; o la renovación estructural de las ordenanzas fiscales, para hacerlas más justas y más sociales".

Además, la portavoz socialista ha recordado varias de las propuestas que el PSOE incluyó en el presupuesto de 2018, que es el que sigue aún en vigor, como el plan de apoyo a emprendedores o el plan de fomento y consolidación turística "que generarían puestos de trabajo y oportunidades, pero que no se han puesto en marcha".

"Derechos fundamentales, como el empleo o la vivienda, continúan siendo inaccesibles para muchos gaditanos. El alcalde aseguró cuando llegó al cargo que el segundo puente serviría para que los gaditanos que se habían tenido que marchar, volvieran. Pasan los años y la situación no deja de empeorar. Se está mostrando incapaz de cumplir con este compromiso que es fundamental para Cádiz", ha lamentado la socialista.

Con todo, la portavoz del PSOE ha concluido diciendo que "no hay tiempo que perder. Hay que hacer de Cádiz una ciudad con oportunidades en la que desarrollar un proyecto de futuro. Los socialistas estamos comprometidos con esta causa, que es la de todos. Ya hemos marcado los principales retos para este año. esperamos que el equipo de gobierno esté a la altura y podamos comenzar a trabajar en ellos cuanto antes".