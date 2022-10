El PSOE de Cádiz pide a Diputación que aporte a Valcárcel "algo más allá" de la cesión del edificio

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres, ha pedido que la Diputación "vaya más allá" en su compromiso con el proyecto de la ubicación de la Facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel y pueda dotar de una partida presupuestaria que no ha cuantificado.

Torres valora el hecho de que la Diputación ya ha cededido "un edificio con más de 24.000 metros cuadrados situado en pleno casco histórico de la ciudad y que es un BIC (Bien de Interés Cultural), lo cual tiene un valor incalculable", pero entiende que "más allá del apoyo con ello debería ser capaz de uno adicional para que la vuelta de Ciencias de la Educación sea una realidad".

Torres cree que con ello, además, "dejaría sin excusas al Partido Popular". El portavoz del Grupo Municipal Socialista está convencido de que Diputación "sólo va a poner facilidades". Así, ha querido poner en valor que desde el mismo PSOE se haga esta reclamación a una administración gobernada por los socialistas, "porque desde la Agrupación Local solicitamos lo que sea conveniente a todas las instituciones sean del signo que sea".

Con respecto a la reunión que se va a producir el lunes en Sevilla entre la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones implicadas "porque estamos seguros que los ciudadanos no entenderían que de esa reunión no saliera un compromiso firme y cuantificado de todas ellas". Por ello, ha añadido que "no debe existir ningún tipo de excusa por parte de nadie" y ha pedido "altura de miras, generosidad y anteponer los inetereses de la ciudad or encima de los partidistas".

Así, además cree que el proyecto debe quedar plasmado en la agenda de todas las instituciones: "Los compromisos verbales deben quedar en segundo plano y deben plasmarse en un documento, sobre todo en los respectivos presupuestos".

Óscar Torres ha hecho un repaso sobre las distintas administraciones que participan en el proyecto, como ha hecho con la anteriormente citada Diputación, pero sobre todo ha cargado las tintas en la Junta de Andalucía, ya que considera que es la que tiene competencias en la materia: "Debe destinar de una manera clara e inequívoca y finalista una importante partida económica para la recuperación económica". Asegura que con la mayoría absoluta de la que goza "no tendrá problemas para aprobar los presupuestos y, por lo tanto, no tendrá excusas".

En el caso de la Universidad de Cádiz, ha valorado que esté liderando el proyecto y tratando de que se propicien acuerdos "y un importante paso es que en el caso de que la Junta lo autorice, utilizará sus remanentes no afectados para financiar parte del proyecto".

En cuanto al Ayuntamiento, que ya ha dicho que va a poner cinco millones, "debería comprometerlos en los presupuestos" y a la vez le ha pedido que tenga todos los trámites hechos para la cesión de los terrenos del Campo de las Balas.

En clave de gestión municipal, Óscar Torres, también ha puesto sobre la mesa que, la cita electoral de la próxima primavera, “no es argumento para dejar prorrogados los presupuestos del 2022”. “El alcalde y su equipo debe ser ambicioso y garantizar las cuentas del 2023 porque, de lo contrarío, se estarían perdiendo importantes inversiones tanto de financiación exterior como para el funcionamiento diario de las diferentes delegaciones municipales”, ha destacado. “Ha quedado demostrado que la aprobación de las cuentas de 2022 fue un acierto porque supuso que la ciudad contase con 20 millones más de euros, además de importantes incrementos en las áreas de vivienda, deporte, participación ciudadana y comercio, que fueron las exigencias del PSOE de Cádiz para apoyar las cuentas”, ha concluido el portavoz.