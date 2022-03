El PP de Cádiz sobre la gestión de Kichi: "de desastre en desastre hasta la ruina final"

El Partido Popular de Cádiz ha comparado el proceso de contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad con la propia gestión del alcalde, José María González Kichi. "De desastre en desastre hasta la ruina final", ha aseverado el presidente del grupo, Juancho Ortiz, muy crítico con el gobierno local y con el alcalde tras la nueva resolución que deja sin efecto la adjudicación de la limpieza a Acciona.

Los populares han exigido la inmediata convocatoria de la mesa de contratación, y ha rechazado de manera contundente la posibilidad planteada por el gobierno de recurrir al TSJA. "Los gaditanos no pueden esperar más a que le entre ganas de trabajar en serio por la ciudad y dedique todo su esfuerzo a este asunto. Ir al TSJA no es más que alargar una adjudicación que ya lleva seis años de retraso, y lo que tiene que hacer ahora es convocar la mesa lo antes posible y cumplir con lo que se le pide en la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales", le ha trasladado Ortiz al alcalde, insistiendo en que sería "otro error" para "este proceso eterno de adjudicación del pliego de limpieza".

De hecho, el líder del PP en Cádiz ha recordado que ya en septiembre de 2021 advirtió de este nuevo revés que podía sufrir el procedimiento de contratación del servicio de limpieza si no se atendía el escrito que entonces dirigió al Ayuntamiento Cointer, la empresa que luego ha presentado las alegaciones admitidas por el Tribunal de Contratación. Ortiz echa mano del acta de la mesa de contratación de ese 28 de septiembre para recordar sus palabras exactas: "para tener una mayor garantía en relación a la decisión a tomar, plantea la posibilidad de dar audiencia a la empresa", dijo Ortiz entonces.

"También lo advertí en el Pleno (de octubre de 2021), recibiendo por ello la crítica del equipo de gobierno y del PSOE, que argumentaron que no se podía dilatar más el proceso, que es justo lo que se sabía que iba a pasar si no se le daba a la empresa opción de explicar su oferta, que un tribunal podía darle la razón como así ha pasado", insiste el edil.

Más allá de la nueva situación de parálisis del concurso de limpieza, Juancho Ortiz considera que el problema de fondo es la actitud del gobierno municipal. "Su arrogancia les impide reconocer lo que es una realidad indiscutible: no hay nadie al frente de la limpieza en la ciudad". "No hay concejales, y mucho menos el alcalde, que se recorran la ciudad a primera hora de la mañana y pasen revista al estado de las calles y plazas. No lo han hecho en seis años y medio y no parece que estén dispuesto a hacerlo. No será flojera, que eso les molesta mucho, será simplemente pocas ganas de trabajar", concluye Ortiz.