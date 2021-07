El PP denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz lleva dos años sin director de Turismo

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado, a través de su concejal José Manuel Cossi, que el equipo de gobierno de Kichi lleve dos años sin cubrir la plaza de director de Turismo de la ciudad mientras el resto de ciudades andaluzas preparan la recuperación económica del sector con todo tipo de iniciativas de promoción, ayuda e incentivos.

Cossi ha recordado que a primeros de agosto se cumplirán esos dos años sin la figura de director de Turismo en una ciudad como Cádiz que vive en gran parte de este sector. El concejal popular ha señalado al respecto que "esta lentitud y esta falta de compromiso con el sector es revelador de cuáles son las prioridades de un equipo de gobierno que lleva la turismofobia como bandera, y la medida de ese interés que ponen al turismo es que la única campaña fue un vídeo para Fitur donde sale el alcalde y la concejala de Turismo comiendo camarones".

El edil popular cree que la ausencia de un director de Área es "doblemente grave desde el momento en el que se está trabajando con una empresa externa en un Plan Estratégico de Turismo que establece los objetivos y prioridades para la promoción de Cádiz en los próximos años, y el máximo responsable municipal a nivel técnico se lo encontrará hecho sin haber participado en él y con escaso margen de maniobra. Es como diseñar un coche de Formula 1 y no preguntarle al piloto que lo va a conducir".

Los populares han recordado este miércoles que la ciudad de Cádiz no ha presentado ninguna iniciativa de cara a la promoción del verano seguro frente a la situación de pandemia que se vive; "no tenemos plan de Playas Seguras como otras localidades ni plan de promoción alguno para atraer al turismo. No existen protocolos COVID en las playas de Cádiz y a lo único que nos hemos dedicado es a mandar mensajes sobre la imposibilidad de encontrar aparcamiento. El efecto disuasorio no es para usar transporte público para venir, es directamente para que no venga nadie".

El Grupo Popular ha lamentado en este sentido que mientras otras poblaciones como Chiclana y San Fernando proyectan bolsas gratuitas de aparcamiento y apuestan por la inversión turística, “en Cádiz nos dedicamos a cobrar por aparcar en toda la ciudad, a amenazar a los propietarios de pisos y apartamentos turísticos y a tener -por ejemplo- el castillo de San Sebastián abandonado".

Cossi cree que la actitud de desgana municipal frente al Turismo está conllevando la pérdida de oportunidades de promoción en varios ámbitos, como el de la Sail GP que se celebrará en la ciudad sin que se conozca plan de promoción internacional asociado al evento para generar nuevos proyectos en la ciudad y atraer inversores. "Kichi y su equipo es autocomplaciente: la provincia de Cádiz está de moda y los datos de turismo son positivos, pero en cuanto el turismo se normalice volveremos a competir y estos años sin hacer nada, nos condenan a quedarnos rezagados frente a otras ciudades que sí apuestan por el turismo, como Chiclana, Vejer o Tarifa", concluyó el concejal popular.